CENESELLI Sale a tre il numero dei soggetti positivi al test del Coronavirus a Ceneselli. Per uno di essi si è reso necessario il ricovero. La notizia è stata data dal sindaco Angela Gazzi con una nuova comunicazione alla cittadinanza pubblicata sul sito internet del Comune.

«Il numero di soggetti positivi al test Covid-19 ammonta a tre», annuncia il primo cittadino nelle prime righe della sua nota. Da segnalare che sinora si era a conoscenza di un solo caso segnalato. «Due di loro», prosegue Gazzi, «sono stati sottoposti ad isolamento fiduciario e sorveglianza attiva su disposizione dell'Aulss 5 Polesana, mentre uno si trova attualmente ricoverato».

Il sindaco assicura che «sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario per coordinare l'attività di controllo sul territorio» e, di conseguenza, «verranno contattate direttamente dall'Azienda Sanitaria le persone che sono state a diretto contatti i soggetti risultati positivi». Gazzi invita la cittadinanza «a collaborare in maniera rigorosa per rispettare le disposizioni contenute nei recenti Decreti», raccomandando «a tutti di rimanere in casa e di uscire solo per comprovate e motivate esigenze lavorative, di salute e per stretta necessità».

In una seconda comunicazione segnala poi che si è conclusa nella giornata del 24 marzo la distribuzione del primo lotto - 350 pezzi - delle mascherine inviate dalla Regione. La consegna proseguirà all'arrivo di ogni lotto secondo l'ordine alfabetico delle vie. L'indicazione delle vie interessate verrà pubblicata sul sito del comune.

Il sindaco di Ceneselli Gazzi rende poi noto che «al fine di rendere più uniforme e chiara la comunicazione istituzionale» l'Amministrazione «utilizzerà d'ora poi esclusivamente come mezzo di pubblicazione di comunicati ufficiali, aggiornamenti e informazioni il sito internet www.comune.ceneselli.ro.it». Per favorire «una strategia comunicativa più esauriente e approfondita possibile, privilegiando un rapporto diretto tra cittadino e amministrazione» sindaco e amministratori potranno essere contattati esclusivamente con due modalità: tramite una mail all'indirizzo sindaco@comune.ceneselli.ro.it oppure chiamando il Comune di Ceneselli al numero 0425 88022.

Gazzi assicura che ognuno «riceverà una risposta ai propri dubbi». «Tutti noi - chiosa il primo cittadino - siamo impegnati quotidianamente nella gestione dell'emergenza con dedizione e spirito di servizio».

In una terza comunicazione, infine, il sindaco di Ceneselli annuncia che nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, è stata disposta la sanificazione straordinaria di strade e marciapiedi del paese per contrastare il fenomeno del Coronavirus. Un'operazione, quella della sanificazione delle strade, fatta propria anche da altri Comuni del Polesine, capoluogo compreso, proprio con l'obiettivo di scoraggiare la diffusione dell'infezione.

Gabriele Antonioli

