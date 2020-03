I CONTROLLI

ROVIGO Chi organizza cene carbonare con gli amici, chi non riesce a resistere alla necessità di andare a farsi tatuare e perfino chi, è il caso di un signore di origini cinesi, da Rovigo si presentato in Comune ad Adria, insieme al figlio, chiedendo di poter parlare con qualcuno per riuscire ad ottenere un posto di lavoro. C'è stato anche chi da Ceregnano si è spostato fino a Rovigo alla ricerca di qualcuno con cui chiacchierare e che, quando è stato trovato dalla polizia a fare bisboccia con un gruppo di senza fissa dimora, ha spiegato che aveva «bisogno di prendere una boccata d'aria».

Mentre mutano le disposizioni e le autocertificazioni, con le limitazioni che si fanno sempre più stringenti, le pene sempre più severe e le difficoltà per tutti sempre maggiori, continuano i controlli delle forze dell'ordine. I carabinieri, fra lunedì e martedì, hanno denunciato ben 54 persone. Per due persone, anche la denuncia per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, perché l'autocertificazione presentata è risultata non veritiera.

AUTOCERTIFICAZIONI FASULLE

Sempre nei primi due giorni della settimana sono stati invece 12 i denunciati per l'articolo 650 da parte delle pattuglie della Squadra volanti, guidata dal commissario capo Andrea Ambrosino, su un totale di 140 fermati. Fra questi, anche un rodigino che ha spiegato di essere uscito per andare a comprare le sigarette, di aver trovato il tabaccaio chiuso e di essere stato assalito dall'ansia di rientrare a casa e di aver così iniziato a girare in lungo e in largo per le vie della città deserta. Ad Adria, invece, come si spiega in una nota del Commissariato guidato dal commissario capo Riccardo Signorelli, sono state una dozzina le persone denunciate negli ultimi giorni, con i casi più eclatanti del cinese presentatosi a Palazzo Tassoni alla ricerca di un lavoro e del giovane che di pomeriggio si è recato a casa di un amico per farsi fare un tatuaggio: «Sono ancora molte le persone che continuano a dichiarare spostamenti non giustificati da reali situazioni di necessità. Fra i casi più comuni, quello di alcune persone che si recano a casa di amici per cenare insieme, o ancora di coloro che si recano in supermercati di Comuni diversi da quelli di effettiva residenza o domicilio per fare la spesa, oppure ancora, di chi dichiara di andare a fare la spesa di domenica, giorno di chiusura dei supermercati». Ai controlli partecipano anche le pattuglie della Guardia di Finanza, che martedì hanno denunciato un 55enne di Rovigo che se ne andava in giro per la città in bicicletta alla ricerca di una pizzeria ignorando o fingendo di ignorare che le pizzerie sono chiuse anche per quanto riguarda l'asporto e che l'unico canale consentito è quello della consegna a domicilio. Fra lunedì e martedì, invece, la polizia locale di Rovigo ha controllato 76 persone e 78 esercizi commerciali. In tutto sono state denunciate tre persone, tutte nelle giornata di lunedì: un 48enne trovato alla stazione, dove era andato a piedi a prendere la sua compagna di ritorno da Ferrara, una 64enne che è stata fermata in macchina a Spianata e che ha spiegato che doveva andare in chiesa, un ragazzo di 20 anni partito a piedi da Fenil del Turco e fermato in via Martiri di Belfiore, che ha detto che doveva andare a fare la spesa.

Francesco Campi

