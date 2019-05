Cede l'argine dello scolo, ponte a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO La situazione del ponte di via Ponte Asino a Grignano è più grave di quanto inizialmente sembrasse. Prossimamente, meteo permettendo, scatteranno in urgenza i lavori per la sistemazione del collegamento sopra lo scolo Valdentro, tra via Forlanini e la frazione, su cui si è aperta una voragine di circa un metro di diametro e profonda oltre un metro e mezzo. Il problema, stando a quanto emerge da Palazzo Nodari, è da rintracciare nell'argine e nella struttura che sostiene il ponte, visto che a causa della mancanza di una...