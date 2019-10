CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CCIAAUN SEMINARIOSUI FINANZIAMENTI(E.Bar.) Accesso al credito e opportunità di finanziamento regionali ed europei: temi fondamentali per le imprese che intendono investire e che saranno al centro del seminario formativo organizzato dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con Unioncamere Veneto e la Regione, per domani mattina, dalle 9.30 alle 13 nella sede di Mestre e in videoconferenza in quella di Rovigo, in piazza Garibaldi. Al termine degli interventi seguirà un dibattito per raccogliere spunti tematici e...