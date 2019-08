Cavaliere si è insediato al comando dei vigili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVI DIRIGENTIROVIGO La divisa non l'ha ancora indossata, ma ha già preso posto nel suo nuovo ufficio. Da ieri è in carica il nuovo comandante della Polizia Locale Alfonso Cavaliere, fino a martedì dirigente comunale degli Affari Generali. Subentra a Giovanni Tesoro, a cui è stato affidato il compito di gestire gli uffici di Servizi Sociali e delle attività sportive in sostituzione di Giampaolo Volinia, che a sua volta è andato ad occupare la scrivania lasciata vuota da Cavaliere, al secondo piano di Palazzo Nodari.PASSAGGIO DI...