SCUOLA NELLA BUFERA

ROVIGO Da Rovigo a Venezia oppure a Padova, e anche dall'Alto Polesine al posto a tempo indeterminato nella scuola primaria di Cavallino Treporti, per un incarico arrivato all'età di 53 anni. Sono diversi i docenti polesani che nelle immissioni in ruolo si sono visti assegnare la cattedra in una provincia scomoda invece di Rovigo. In tutto il Veneto questi casi sono una sessantina e la ragione sta nella burocrazia ministeriale.

BUROCRAZIA INFORMATICA

Quest'anno con l'emergenza Coronavirus la procedura di immissione è avvenuta interamente online, con informazioni che potevano essere più esaurienti - viste le difficoltà d'avere un confronto diretto - per guidare i docenti alla presentazione delle domande. In questa situazione, poi, le scadenze per inserire le istanze erano molto ravvicinate, come è stato anche nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze e per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto, da pubblicare il 1° settembre. Le criticità nelle immissioni in ruolo, che in Polesine hanno visto assegnare finora 69 cattedre su 512 disponibili per effetto delle rinunce al termine della seconda fase, riguardano la gestione dei posti liberati da rinunce. Per i 443 posti vacanti si passa dunque alle chiamate veloci ed esaurita anche questa ulteriore fase alle supplenze.

NOMINE LONTANE

Certamente nelle immissioni in prima fase è stata applicata la procedura (stabilita in tempi di emergenza coronavirus), ma le novità hanno portato - per alcuni docenti - a nomine in una provincia diversa dalla propria, anche se comunque nell'ambito della regione. C'è quindi la soddisfazione di chi ha avuto finalmente la nomina in ruolo a 46 anni, ad esempio, dopo due diplomi, la laurea e la laurea abilitante e 13 anni di servizio come precaria della scuola.

PIOGGIA DI RINUNCE

Ma poi per alcuni, davanti all'impossibilità di conciliare lavoro e vita, e all'ulteriore beffa di dover restare 5 anni nella stessa scuola, senza la possibilità di un'assegnazione provvisoria, è seguita la rinuncia di pari passo al rammarico: perché nella prima fase di immissioni in ruolo è successo anche, dopo qualche giorno, che per effetto delle rinunce, docenti che erano in graduatoria con punteggio inferiore hanno trovato posto, magari, anche nello stesso comune di residenza.

SINDACATI IN RIVOLTA

Da qui la levata di scudi delle organizzazioni sindacali, che protestano nei confronti di quella che ritengono una palese ingiustizia, che va sanata quanto prima, perché non tiene conto fino in fondo delle graduatorie di merito e non permette ai docenti immessi in ruolo in province distanti da casa di far convivere i tempi di lavoro e di vita familiare, né di curare da vicino la vita scolastica dei propri figli. Ciò è avvenuto perché non è stato possibile registrare le rinunce alle nomine soprattutto dalle vecchie graduatorie a esaurimento, e così il problema s'è creato in particolare nelle immissioni in ruolo della scuola primaria, per le rinunce dei diplomati magistrali che erano nelle graduatorie con riserva.

DIPLOMATI MAGISTRALI

I diplomati magistrali in graduatoria a esaurimento (Gae) con riserva processuale, infatti, si sono trovati al bivio tra scegliere le prossime assunzioni da concorso straordinario o l'immissione in ruolo da Gae preso con il ricorso alla sentenza del Consiglio di Stato per cui il possesso del solo diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, non è ritenuto titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo. L'immissione in ruolo comporta in questi casi, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami e di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. La decadenza insomma non è immediata, ma la questione è controversa perché rispetto alla previsione normativa c'è chi obietta che la decadenza non sia operativa anche per chi prende il ruolo con riserva, la cui posizione è legata alla definizione di un giudizio pendente.

CLAUSOLA RISOLUTIVA

In base alle nomine aggiornate a mercoledì, ci sono infatti anche 8 contratti con clausola risolutiva: 7 per insegnanti alle elementari e uno nella scuola dell'Infanzia.

Nicola Astolfi

