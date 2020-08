LA RIPRESA DELLE LEZIONI

ROVIGO Si è conclusa mercoledì - dopo che lunedì era scaduto il termine per esprimere l'ordine di preferenza della provincia e delle combinazioni tra provincia e classe di concorso - la prima fase delle procedure informatizzate per le nomine in ruolo del nuovo anno scolastico. Il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato le operazioni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a svolgersi in modalità telematica, attraverso il servizio istanze online, altrimenti noto come Polis.

SCELTA DELLA PROVINCIA

La prima fase vale per l'assegnazione della provincia e così l'Ufficio scolastico regionale ha dato comunicazione mercoledì dell'avvio della seconda fase relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di immissione in ruolo. Le funzioni sono accessibili attraverso Polis fino a sabato 22 agosto. In questa prima istanza le immissioni avvengono assegnando i posti al 50 per cento ai docenti nelle graduatorie a esaurimento (Gae, cioè i concorsi per soli titoli) e l'altro 50 per cento a quelli nelle graduatorie di merito (concorsi 2016 e 2018).

LE CATTEDRE

Sono 512 i posti a tempo indeterminato da assegnare complessivamente in provincia di Rovigo, sommando le disponibilità di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado (posti comune e di sostegno). Ma per l'esaurimento delle graduatorie, tuttavia, in questa fase sono stati assegnati appena 82 posti e così «si andrà allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali e alle supplenze», spiega Bertilla Gregnanin. La responsabile regionale territoriale della Federazione Uil Scuola Rua ricorda che «a creare questi vuoti è stato il lungo periodo di assenza di concorsi». E davanti alle carenze invita chi è inserito in graduatoria con riserva ad accettare comunque l'immissione in ruolo: la rappresentante sindacale fa riferimento infatti ai precari, i cosiddetti diplomati magistrali, che insegnano con il diploma conseguito entro il 2002 e che hanno un ricorso pendente rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato secondo la quale il possesso del solo diploma non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo.

DIPLOMATI MAGISTRALI

«In caso di sentenza negativa arriverebbe il licenziamento: è una situazione pericolosa e imbrogliata, che non rispetta i diritti dei lavoratori» e per questo Gregnanin ribadisce la necessità di una soluzione da parte del governo, per valorizzare la professionalità acquisita da questi docenti, con la stabilizzazione e assicurando così la continuità didattica agli alunni delle scuole primarie. Inoltre la difficile situazione dei diplomati magistrali potrebbe complicarsi - spiega Gregnanin - perché il paracadute dell'iscrizione alla graduatoria provinciale per le supplenze (Gps) potrebbe non esserci per tutti, visto l'alto numero di istanze, ben 5.288, presentate in Polesine per la nuova graduatoria con la quale assegnare le supplenze.

I DIVERSI GRADI

La prima fase ha quindi individuato per le scuole dell'infanzia polesane, dove sono disponibili per le immissioni in ruolo 21 posti comune e 8 di sostegno, 11 docenti dalle Graduatorie a esaurimento (Gae) e 10 da graduatorie di merito (Gm) nella classe di concorso AAAA (posto comune). Alle scuole elementari le immissioni in ruolo da effettuare sono 129, con 59 posti comune e 70 posti di sostegno, e sono stati individuati 17 docenti da Gae e 30 dalle graduatorie di merito (classe di concorso EEEE, posto comune).

SCUOLE SECONDARIE

Nelle scuole secondarie della provincia sono disponibili 354 posti a tempo indeterminato (189 posti alle scuole medie e 165 alle superiori). Dopo la prima fase delle procedure informatizzate per le nomine in ruolo sono stati individuati da Gae un docente nella classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche), e dalle graduatorie di merito un docente di Design del tessuto e della moda (A005), uno di Filosofia e Scienze umane (A018), due docenti di Scienze degli alimenti (A031), due per l'insegnamento delle Scienze giuridico-economiche (A046), un docente di Storia dell'arte (A054) e un altro di Francese alle superiori (AA24), tre docenti per l'insegnamento dell'Inglese e del Francese alle scuole medie (classe di concorso AA25), e infine un docente di Spagnolo alle superiori e un altro alle medie.

Nicola Astolfi

