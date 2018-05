CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CATENINA D'ORO SPARITAROVIGO Sedotto e derubato. Con la sexy ladra, la romena allora 26enne Elena Ciurar, che, vestita in modo provocante, ha simulato di essere stata travolta dalla passione per l'uomo over 50, per poi alleggerirlo della catenina d'oro con croce che portava al collo. Ieri per la donna, finita a processo per furto pluriaggravato, grazie anche ad un'accorata arringa del suo difensore, l'avvocato Andrea Braccioli, è stata sì condannata dal giudice onorario Sandrina Fiorito, ma a una pena decisamente lieve in considerazione del...