CATENA DI CONTAGI

ROVIGO Nel complesso, fra giovedì e ieri e sono state poste in isolamento domiciliare una cinquantina di persone, quasi tutte legate ai contatti con l'ultimo caso positivo. A ieri il numero di persone in quarantena assommava a 146. Dall'inizio dell'emergenza sono state in tutto 302 le persone sottoposte a questa misura precauzionale, volta ad evitare il diffondersi del contagio. L'isolamento domiciliare, infatti, scatta per le persone che hanno avuto contatti diretti o indiretti con persone risultate positive o con luoghi che si sono rivelati essere focolai di diffusione del virus.

ASSENZA DI FOCOLAI

In Polesine, nonostante i cinque pazienti positivi, non ci sono focolai. Ma è preso fra due focolai, quello di Vo'-Schiavonia, il primo registrato in Veneto, al quale è riconducibile in contagio dei due adriesi e del residente a Corbola, uno gravitante lavorativa mente nel Padovano, gli altri due in provincia di Ferrara, uno con un'azienda meccanica a Mesola e uno con uno studio dentistico a Codigoro.

IL CLUSTER DEL TANGO

L'altro focolaio, decisamente particolare è quello ferrarese della manifestazione di tango Ronda Estense, l'incontro per appassionati di tango milonguero che si è tenuto all'Hotel Astra di Ferrara dal 21 al 23 febbraio ed al quale hanno partecipato oltre 120 persone da tutta Europa. A dare l'allarme, uno dei partecipanti, spagnolo: «Due di noi si sono sentiti male giovedì 27 quando siamo tornati in Spagna. Abbiamo fatto dei test e il risultato sono state 3 persone positive a Covid-19. L'ho riferito all'organizzazione dell'incontro. Anche i Servizi di Epidemiologia della Spagna ci hanno chiesto sabato i dati sul luogo visitato, l'hotel e il volo di ritorno. Sono loro che hanno contattato il Dipartimento della Salute di Ferrara per avvertire e prevenire. Stiamo bene, solo 14 giorni di isolamento tutti in casa propria». È lì che si sarebbe contagiato il professionista di Lusia, il paziente 4. Ma sempre per un evento di danza, nel Ferrarese, e più precisamente a Tresigallo, che si è tenuto domenica scorsa, sarebbe avvenuto anche il quinto contagio polesano, quello dell'82enne di Rovigo. È lì che, fra l'altro, risulterebbe essere stata contagiata anche una pediatra di Codigoro. Il rodigino, quindi, non era stato alla maratona di tango ed è per questo che dallo screening veloce del possibile passaggio in zone a rischio non era emersa la possibilità di un carattere epidemiologico. L'uomo, fra l'altro, seppure alle prese con una patologia polmonare, ha una notevole attitudine sportiva.

PALESTRA CHIUSA

Tanto da essere passato nei giorni scorsi anche alla palestra FirstFit Rovigo, in viale delle Industrie, vicino all'Interporto, che ha la caratteristica di essere sempre aperta. Ma da giovedì sera, quando nell'approfondita ricerca di tutti i possibili contatti dell'82enne da parte del Servizio igiene dell'Ulss è stato individuato anche questo snodo delle sue attività, è scattata la chiusura, con la ricerca delle persone presenti negli stessi giorni ed orari dell'anziano in modo da far scattare l'isolamento domiciliare cautelare. «In via precauzionale l'avviso diramato sui social e contenuto anche sul cartello affisso alla porta d'ingresso - per qualche giorno, tutte le attività del centro fitness verranno sospese per permettere la sanificazione totale. Riprenderemo le attività non appena verrà completata la procedura di pulizia. Ci scusiamo per il disagio».

A Rovigo infatti a differenza di quanto fatto in altri Comuni polesani, per le palestre era stata disposta la riapertura già dal 25, ovvero dopo la nota contenente i chiarimenti applicativi, a firma del direttore generale della Sanità regionale Domenico Mantovan.

