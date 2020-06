CATEGORIE A RISCHIO

ROVIGO Sono arrivati al Censer verso le 9 i primi agenti della Guardia di Finanza di Rovigo per sottoporsi al test sierologico obbligatorio per la ricerca del Covid-19. Da ieri mattina, il padiglione B di viale Porta Adige ospita infatti lo staff di Ulss 5 e Croce Rossa per lo screening sanitario delle categorie a rischio voluto dalla Regione. Dopo i finanzieri, a metà mattinata, nell'area fieristica, allestita in laboratorio dalla Croce Rossa, sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale, compreso il personale in servizio all'interno degli uffici di via Oroboni. Circa 200 le persone testate fino all'ora di pranzo.

OGGI I FARMACISTI

Oggi toccherà invece a farmacisti, operatori sanitari e volontari attesi al Censer per sottoporsi al test che potrà rivelare se il lavoratore è entrato o meno a contatto con il virus. Domani ad essere testate dovrebbero invece un gruppo di cassiere dei supermercati della città che hanno aderito all'indagine.

ORARI PREFISSATI

Il primo giorno dello screening diretto alle categorie professionali a rischio si è svolto senza particolari problemi. Agenti e pompieri sono arrivati in via Porta Adige in base all'orario indicato dalla convocazione, dopo la misurazione della febbre da parte di un volontario della Croce rossa, sono dunque entrati all'interno della sala delle accettazioni dove, ad attenderli, c'erano tre postazioni dei volontari. Una volta ricevuto il numero per il prelievo, dopo qualche minuto, si sono sottoposti al test in una delle 4 postazioni presidiate da medici della Croce Rossa e dell'Ulss 5. L' esame servirà per identificare gli anticorpi di Sars-CoV2 (IgM e IgG) ossia la risposta immunitaria in un soggetto apparentemente sano, indicando se la persona in questione, negli ultimi 4 mesi di pandemia, è venuta a contatto con il virus. Il test, voluto dalla Regione, ha una sensibilità diagnostica molto alta, che si aggira tra il 95--99%, solo però nel caso in cui il sistema immunitario abbia già attivato le difese per neutralizzare il virus. Nella fase di incubazione o nei primi giorni della malattia l'indagine potrebbe avere infatti dare esito negativo. Se invece il soggetto testato è venuto in passato a contatto con il virus, anche senza avere rilevato sintomi, il test rapido è in grado di portare alla luce possibili contagi sommersi, utili per capire l'impatto del virus sul territorio.

POSITIVI IN QUARANTENA

I lavoratori che risulteranno avere l'infezione in atto, saranno posti in quarantena in attesa del tampone che confermerà o meno il contagio da Covid-19. « Sono contento di sottopormi al test spiegava un agente di polizia ieri al Censer in attesa di essere chiamato per il prelievo - Tutti ci siamo chiedendo, in questi giorni, se siamo magari venuti a contatto con il virus senza saperlo. Siamo sempre stati in prima linea, la paura più grande era quella di portare a casa l'infezione ai nostri familiari». L'indagine coinvolgerà in Polesine circa 3mila lavoratori attraverso i tre punti prelievi allestiti non solo al Censer, ma anche a Trecenta, a cura della Croce rossa, e ad Adria coinvolgendo la Croce verde della città etrusca.

TEST SIEROLOGICI

Ieri sono anche partite le telefonate a 508 cittadini polesani individuati dall'Istat per la campagna di test sierologici lanciata da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, che mira a fare una mappa dell'immunizzazione al Coronavirus. Nove i Comuni polesani scelti: oltre a Rovigo città, Adria, Porto Viro, Porto Tolle, Badia, Bosaro, Stienta, Trecenta e Villadose. I test, una volta raccolti, saranno inviati al laboratorio di Padova che svolgerà le analisi per verificare la presenza degli anticorpi al Covid. In questo caso, l'esito del test sarà comunicato dalla Regione entro 15 giorni dal prelievo.

Roberta Merlin

