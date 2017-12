Cataratta, Rovigo apripista in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO Si chiama Zepto il nuovo strumento, proveniente dalla California, in uso alla Sekal Rovigo, specializzata in micro chirurgia agli occhi. A presentarlo in anteprima nazionale, è stato Massimo Camellin, specialista oculista nel campo dell'ottica fisiopatologica. «Zepto è arrivato martedì scorso - racconta Camellin - Il suo nome deriva dalla incredibile velocità di esecuzione negli interventi alla cataratta, visto che zepto è un'unità di misura del tempo, pari a 10 alla meno 21 secondi.PRIMATO ITALIANOSiamo i primi in Italia...