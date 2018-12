CASTELMASSA Restano gravi le condizioni dell'avvocato mantovano Luciano Menghini,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELMASSARestano gravi le condizioni dell'avvocato mantovano Luciano Menghini, che nella tarda mattinata di giovedì è stato accoltellato da un ex cliente, con il quale non voleva più avere a che fare proprio per la sua aggressività, il 35enne Denis Sbravati, originario di Sermide, ma da svariati anni residente in Polesine, prima a Castelnovo Bariano, poi a Rovigo e dal luglio scorso a Castelmassa, anche se domiciliato da una parente a Castelnovo Bariano. L'avvocato Menghini, 66 anni, è ricoverato in prognosi riservata agli Spedali...