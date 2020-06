PARCHI ACQUATICI

CASTELGUGLIELMO Improvvisa retromarcia, ora Castelbeach pensa alla riapertura estiva. Il parco acquatico di Castelguglielmo, che sorge tra le campagne altopolesane, ha accolto positivamente l'allentamento delle misure restrittive. Lo staff, guidato dal gestore Marco Camalori, era al lavoro anche ieri, nella Festa della Repubblica. Le pulizie proseguono a pieno regime, ma sulla data ufficiale della riapertura regna ancora l'incertezza. «Il 21 giugno è una previsione forse troppo ottimistica, sicuramente ci stiamo organizzando per aprire, vedremo se dal 27 giugno o dal primo luglio».

LA SVOLTA

A maggio la proprietà sembrava intenzionata a prendersi una sorta di anno sabbatico: troppe le norme come l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale da rispettare in acqua. Poi negli ultimi giorni, qualcosa è cambiato. «Fortunatamente per venire in piscina non ci sarà più l'obbligo di indossare le mascherine e pare che non ci sia più la regola del distanziamento in acqua. Siamo in attesa delle ultime disposizioni, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni».

La macchina organizzativa non si ferma. «Stiamo lavorando quotidianamente, prepareremo percorsi separati come nei ristoranti, ingressi e uscite diverse. La sanificazione sarà continua, soprattutto nelle piscine e negli spogliatoi».

Scongiurato l'allarme occupazione. «Vogliamo riconfermare il personale dell'estate 2019, tra i dipendenti e i ragazzi che lavorano al bar si arriva quasi a 35 persone. Non faremo nessuna scelta spiacevole».

Camalori, poi, rassicura le famiglie. «I costi per la sanificazione sono elevati, ma i prezzi per gli ingressi singoli e gli abbonamenti stagionali rimarranno invariati. Non alzeremo le tariffe. Speriamo che il tempo sia clemente, per lavorare bene a luglio e agosto».

Da valutare sarà la chiusura, che potrebbe arrivare a settembre inoltrato, per recuperare il tempo perduto a giugno. I gestori, in queste settimane, hanno incassato la solidarietà virtuale di famiglie e fan che seguono la pagina Facebook. «Abbiamo raccolto molte testimonianze di solidarietà, tante persone ci hanno chiesto di non mollare e di riaprire in estate. A maggio era impossibile pensare alla riapertura, ma ora giovani e famiglie potranno venire in piscina per rilassarsi».

LE SPESE

Rimane l'incognita sui costi della pulizia, che incideranno parecchio, ma verranno calcolati nelle prossime settimane. Rimane forte il rischio di perdere gli incassi di tutto il mese di giugno, se l'apertura ufficiale slitterà al 1. luglio. «A giugno abbiamo sempre lavorato con i grest e le animazioni estive, quest'anno purtroppo non sarà possibile» aveva ricordato, in precedenza, il gestore del parco acquatico di Castelguglielmo.

A.Gar.

