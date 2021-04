Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Siamo solo ad aprile, ma a Castelguglielmo si respira già voglia d'estate. Iniziano le selezioni per nuovi baristi e bagnini che andranno a rafforzare lo staff di Castelbeach. Il parco acquatico dell'Alto Polesine non si è arreso all'emergenza Coronavirus e sta pianificando la stagione estiva, come spiega il titolare Marco Camalori. «Le nuove figure professionali, una decina in tutto, andranno a potenziare il nostro staff, visto che...