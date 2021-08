Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ALTRI SETTORIROVIGO Il debutto del Green pass è stato vissuto in maniera polemica per quello che riguarda i parchi acquatici, tranquilla in riferimento a cinema e palestre rodigine. A fare più clamore sono state le frasi pesanti, utilizzate da diverse famiglie, sul profilo Facebook di Castelbeach, i cui titolari si sono visti costretti a rispondere. In tanti si sono scagliati contro i gestori del parco tematico di Castelguglielmo....