LE PISCINE

ROVIGO È appesa a un filo la riapertura estiva di Palazzo Rosso, piscina di Polesella che ospita ogni anno migliaia di persone. L'annuncio arriva dal gestore Cristian Fusetto: «Ci sono troppe restrizioni, al 90% non si apre». Salvo ripensamenti dell'ultim'ora, quindi, la struttura di Palazzo Rosso si prenderà un anno sabbatico, per dare appuntamento agli appassionati della tintarella al 2021. Il proprietario Roberto Rondina aggiunge: «La nostra è una decisione quasi definitiva: oltre alla piscina abbiamo i campi sportivi che non si possono utilizzare, le serate con intrattenimento musicale che si possono fare solo con modalità ridotte. E' faticoso lavorare così. Le serate musicali con i deejay, la pizzeria aperta, sono sempre stati tra i punti di forza del locale. Ma riaprire in questa maniera secondo noi ha poco senso, abbiamo già perso il mese di giugno».

Chi invece ha già pianificato il primo giorno di scuola è Castelbeach, parco acquatico di Castelguglielmo. La famiglia Camalori rompe gli indugi: «Abbiamo deciso che riapriremo sabato 27 giugno. I lavori sono in dirittura di arrivo, ora speriamo che il meteo sia clemente». La proprietà ha salvato quasi trenta posti di lavoro per la nuova stagione estiva, la prima dopo l'emergenza Coronavirus. «Non lasciamo a casa nessuno - dice Camalori - I bagnini dovranno vigilare anche sulle distanze sociali e sul pieno rispetto delle regole da parte dei bagnanti. Saremo molto attenti al rispetto dei protocolli ma, come ha anticipato il governatore Luca Zaia, contiamo che dal 15 luglio ci possa essere il via libero definitivo per ogni attività e il termine delle misure restrittive».

INCOGNITA METEO

E se adesso la pandemia fa meno paura, c'è sempre un'incognita legata al meteo: «Le nostre comunicazioni ufficiali riguardano la riapertura fissata per il 27 giugno, ma speriamo non ci siano piogge e maltempo, altrimenti saremo costretti a posticipare di qualche giorno», fanno sapere da Castelbeach, punto di riferimento per giovani e famiglie. Marco Camalori anticipa le novità: «Rispetto alle altre stagioni, la capienza di 1.800 persone scenderà a mille posti. A breve aggiorneremo il sito internet e chiediamo alle persone di prenotare online, per evitare assembramenti all'ingresso e situazioni spiacevoli, perché al sabato e alla domenica si rischia di non trovare posto». Dal lunedì al venerdì, in realtà, cambierà poco, perché a Castelguglielmo gli ingressi si avvicinavano alle mille presenze giornaliere. Scatterà, invece, una corsa alle prenotazioni per quanto riguarda il weekend, dato che i giorni di maggiore afflusso sono sempre stati il sabato e la domenica.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA