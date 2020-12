ADRIA

Castagnata da record per il Gruppo Sportivo Bottrighe. Ben 12 quintali di caldarroste e 212 mistoche, il tipico dolce povero con farina di castagne e uvetta, preparato dalle sapienti mani di Nerino Albieri e Natalino Crepaldi, sono stati distribuiti in occasione delle festività di San Martino nell'apposito stand allestito in piazza Cinzio Cassetta.

L'operazione a scopo benefico ha fruttato duemila euro devoluti alla locale scuola materna paritaria Umberto Maddalena. Con i soldi è stato acquistato anche del materiale didattico per la primaria San Giovanni Bosco.

«Ringrazio sentitamente, a nome di tutti i volontari, i tanti bottrighesi, e coloro che da fuori paese ci hanno fatto visita - commenta il presidente del GS Antonio Boni -. L'edizione 2020 ha superato in maniera straordinaria i già ottimi risultati degli scorsi anni».

Numerosi i volontari e amici dell'associazione che per lunghe ore sono stati impegnati nel tagliare e cuocere il prelibato frutto stagionale, aiutati anche da uno speciale girarrosto elettrico e da un moderno apparecchio taglia castagne, inventato e realizzato da Giuliano Girotto, valente artigiano del posto. Hanno risposto veramente in tanti alla tradizionale manifestazione arrivando da ogni parte della Provincia. Tanto impegno per gli organizzatori in tutti i venerdì, sabato e domenica, dal pomeriggio alla sera, impegnati da metà ottobre a metà novembre, premiati però dalla risposta delle gente. Nel frattempo il Gruppo Sportivo, che ha provveduto agli addobbi natalizi ed alle luci sull'albero della piazzetta delle Poste, area che si affaccia su piazza della Libertà, con tanto di caratteristico presepe all'interno della capanna in legno e vetro, informa che rimangono ancora due premi della lotteria da ritirare: l'idropulitrice (numero 1471) e la bicicletta (2356). I premi si possono ritirare telefonando ore pasti allo 0426 43072.

