CASSONETTO A FUOCO

ROVIGO Il piromane colpisce ancora. Per l'ottava volta in poco più di un anno. Sempre accanendosi sugli stessi cassonetti di via Alessandro Campo. Il primo rogo della serie risale al 22 settembre, l'ultimo era stato il mese scorso. Una situazione ormai fuori controllo, come sottolinea il consigliere comunale Lorenzo Rizzato, che abita nel quartiere e che già in passato era intervenuto sul tema: «Spero vivamente che questo problema venga preso sul serio da parte delle istituzioni, perché sta minando la tranquillità e la sicurezza di decine di famiglie. Spero inoltre che questi delinquenti, non si sa ancora se uno o più, vengano individuati dalle forze dell'ordine e che vengano adeguatamente puniti oltre ad essere costretti a ripagare i danni che hanno causato alla nostra comunità. Più di un anno fa intervenni pubblicamente chiedendo un sistema di videosorveglianza e maggiore presenza delle forze dell'ordine in zona, ma non sono stato ascoltato. Appena si insediò il nuovo assessore alla Sicurezza urbana Bernardinello, gli inviai una interpellanza in cui chiedevo un intervento tempestivo da parte della Giunta: non solo non è stato realizzato alcun minimo intervento preventivo, ma non ho ancora avuto risposta. I controlli non sono sufficienti a garantire sicurezza e tranquillità a chi abita non solo in via Campo, ma in tutto il quartiere, in particolare vicino a Parco Pampanini».

F.Cam.

