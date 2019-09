Caso Regeni, l'appello di Amnesty al Polesine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIRITTI UMANIROVIGO Chiede ai Comuni polesani di aderire alla campagna Verità per Giulio Regeni l'incontro che venerdì 13 settembre porterà a Rovigo, alle 18 in Pescheria nuova, il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury. Uno dei primi atti della nuova Amministrazione è stato aderire all'appello di Amnesty per il giovane italiano, ucciso in Egitto nel 2016 mentre svolgeva ricerche per conseguire il dottorato all'università di Cambridge; ad aprire l'appuntamento sarà il sindaco Edoardo Gaffeo, mentre il responsabile di...