CASO POLITICO ROVIGO «Mi sento minacciata». Daniela Goldoni riferisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASO POLITICOROVIGO «Mi sento minacciata». Daniela Goldoni riferisce queste parole durante i lavori del consiglio comunale, mercoledì sera, ed è polemica immediata con la maggioranza.Goldoni ha lasciato il gruppo della Lega Nord la stessa mattina e la spaccatura con gli ex colleghi consiliari è nettissima.L'AVVERTIMENTODurante il consiglio mi è stato detto che se avessi votato contro alla delibera mi avrebbero attaccato sui quotidiani - confida Goldoni -. È una chiara intimidazione. Io non rimango in un gruppo come bastian contrario....