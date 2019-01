Caso piscine, Unipol Banca verrà pagata solo ad aprile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLO NATATORIOROVIGO Caso piscine, il Comune non ha ancora pagato l'ingiunzione di pagamento di 6,7 milioni e questo non fa altro che allungare la vicenda. Nel 2006 il Consorzio Cooperative Costruzioni (poi diventato Veneto Nuoto Srl) e Palazzo Nodari si accordarono per costruire il Polo Natatorio. All'epoca era sindaco Paolo Avezzù e, pochi giorni prima del termine del suo mandato, venne firmata da un dirigente la convenzione per la realizzazione della struttura. In questa veniva stabilito che Veneto Nuoto potesse gestire le piscine di...