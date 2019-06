CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASO PISCINEROVIGO Il tribunale di Bologna dà ragione al Comune di Rovigo: non dovrà pagare a Unipol Banca 6,7 milioni di euro per il debito del Polo Natatorio accumulato negli anni da Veneto Nuoto. Dopo oltre tre mesi è stata depositata la sentenza sull'ordinanza provvisoriamente esecutiva, casualmente proprio il 10 giugno, giorno in cui il neo sindaco Edoardo Gaffeo ha vinto il ballottaggio contro il centrodestra. Il giudice del capoluogo emiliano si è espresso negativamente di fronte all'ingiunzione di pagamento emessa dall'istituto di...