ADRIA

Il Comune di Adria fa le pulci al Consorzio Innova, la società che gestirà a fino a fine mese gli impianti natatori di via Lampertheim. In una missiva a firma del dirigente del terzo settore Andrea Portieri, palazzo Tassoni ribadisce che Innova dovrà garantire all'utenza l'apertura delle vasca interna secondo il calendario previsto dalla convenzione e l'espletamento dell'attività natatoria. «Si chiede di far pervenire - scrive Portieri - anche dettaglio delle aperture e degli orari previsti per il nuoto libero nonché la documentazione attestante la ripresa di tutti i corsi precedentemente organizzati e sospesi a causa dell'emergenza Covid 19, e convenzionalmente pattuiti per dare concreta esecuzione agli obblighi sanciti dal capitolato d'appalto».

ABBONAMENTI

Il Comune ha chiesto inoltre conto degli abbonamenti, chiedendo di trasmettere entro una settimana un elenco dettagliato di tutti i rimborsi concessi dal gestore agli utenti a seguito della forzata sospensione dell'attività sportiva nei mesi scorsi e dei vaucher eventualmente rilasciati dal consorzio per la stessa causale con - si legge - precisazione dell'importo e del periodo di validità degli stessi. Si anticipa sin d'ora infine che il gestore all'atto della riconsegna dovrà restituire l'impianto in condizioni di agibilità e d'uso analoghi a quelli risultanti dal verbale di consistenza redatto in occasione della consegna della struttura. Si chiede pertanto di inviare a entro sette giorni elenco dei materiali mobili ed arredi che Innova intende asportare con precisazione dei tempi in cui realizzerà tali interventi.

Portieri invita infine il consorzio a collaborare con il Comune per garantire la continuità del servizio e agevolare il subentro del soggetto cui verrà affidata la gestione dell'impianto. «L'attuale gestore pertanto -conclude il dirigente - dovrà evitare qualsivoglia condotta dilatoria che possa pregiudicare o anche solo rallentare la prosecuzione dell'attività dell'impianto in capo al nuovo gestore. Con l'occasione si comunica che a breve taluni soggetti che hanno manifestato interesse per l'affidamento effettueranno dei sopralluoghi in piscina».

IL SOPRALLUOGO

«A seguito del sopralluogo del Comune, avvenuto il 31 agosto, da parte del segretario comunale e del dirigente ai lavori pubblici - afferma il legale rappresentante di Innova Federico Ferro - abbiamo letto sulla stampa locale che il sindaco Omar Barbierato ha dichiarato che, da parte del Comune era anche stata inviata una posta elettronica certificata con la richiesta di ripresa dei corsi. Puntualizziamo che tale richiesta sarebbe in netto contrasto con quanto stabilito dal contratto tra Innova e il Comune che prevede solo l'attività natatoria. La concessionaria è partita, dunque, con il nuoto libero e con corsi di fitness solo in modalità open, visto il breve tempo ancora di concessione che scadrà il 30 settembre. Impossibile far partire i corsi di nuoto regolarmente con un tempo così breve e soprattutto antieconomico per l'utenza che si ritroverebbe a pagare l'assicurazione per meno di un mese». L'impressione, visti i precedenti e quanto accaduto nelle ultime settimane, è che sulle acque della piscina spiri aria di carte bollate.

