Caso Moggi, Bergamin blinda il suo assessore

L'INTERVISTAROVIGO Dopo qualche giorno di vacanza trascorso tra laghi e monti in compagnia del suo sacco a pelo ma anche ospite di alloggi reperiti tramite Airbnb (e non a bordo di qualche yacht milionario, come vociferavano i maligni sotto gli ombrelloni polesani a Ferragosto), il sindaco Bergamin, ieri, è tornato nel campo di palazzo Nodari per rimediare a quello che molti hanno giàcatalogato come un autogol della sua giunta.ACCUSE DI AUTOGOLA far discutere, in questi giorni, è stata infatti la presenza dell'ex dirigente della Juventus...