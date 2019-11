Caso Iras, soluzione annunciata a fine anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASO IRASROVIGO «Entro la fine dell'anno risolveremo il caso Iras». Lo annuncia il sindaco dopo avere incontrato i capigruppo del Consiglio comunale per condividere la prossime mosse che l'Amministrazione intende fare per risanare le casse dell'ente e risolvere, una volta per tutte, la questione di Casa Serena, stabile di proprietà del Comune.«Ringrazio i partner con cui stiamo lavorando fattivamente alla soluzione, ossia Regione, Ater e Iras ha detto Gaffeo - C'è infatti in atto piena collaborazione per trovare una soluzione...