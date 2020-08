L'INCHIESTA

ROVIGO Sono un paio gli interrogativi che si rincorrono in questi giorni a Porto Tolle: chi è il terzo uomo finito nella rete della Guardia di finanza di Adria per gli oltre 900mila euro di fondi pubblici arrivati alla Oibì srl? L'altro riguarda, invece, il destino politico dell'assessore Raffaele Crepaldi, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essersi rivolto al sindaco Roberto Pizzoli e alla maggioranza rimettendo le proprie deleghe, ma il primo cittadino e il suo gruppo avevano optato per il non procedere con la revoca. Il dato che rimane, però, è che l'assessore e Alessandro Duò, imprenditore di Rosolina e presidente uscente di Asm di Rovigo, hanno ricevuto degli avvisi di garanzia per il ruolo di amministratori che hanno avuto nell'azienda: Duò da settembre 2016 a giugno 2018, mentre l'assessore da luglio 2018 a ottobre 2019.

LO SCONTRO

«Sappiamo che la coerenza non è un tratto caratteristico di questa amministrazione commenta l'ex sindaco Claudio Bellan - in questa occasione si stanno confermando di nuovo». Il capogruppo dell'omonima lista di opposizione fin da subito si era detto garantista nei confronti della persona, ma al contempo aveva invitato l'amministratore a un gesto di buon senso per il bene dell'ente che rappresenta. Una posizione che Pizzoli non condivide. «Fare politica è anche dare dignità alle persone qualsiasi sia lo schieramento, dare dignità ai cittadini e non speculare su di loro. Se esistesse solo un minimo motivo per mettere in pericolo il Comune, il passo indietro lo avrebbe già fatto, ma a oggi non ci sono elementi tali e a testa alta si continua a lavorare, come sempre, per il bene della comunità e citando i detrattori: questa è coerenza».

Opinioni diverse su uno stesso tema con Bellan che rimarca nuovamente: «Riteniamo che per il bene del Comune e della pesca, l'assessore dovrebbe usare il buon senso e fare un passo indietro. Lo stesso assessore regionale Pan ha dichiarato di dover fare delle verifiche con i propri uffici per capire se la presenza di Crepaldi nel consiglio di amministrazione del Consorzio pescatori possa o meno condizionare l'erogazione dei contributi per i risarcimenti per i danni subiti dalle cavane».

IL DUBBIO

I fondi statali per la ricostruzione della Sacca di Scardovari, fortemente colpita dalla mareggiata di novembre scorso, sono fermi in Regione. Si tratta di circa 3 milioni destinati ai pescatori che sono stati colpiti dal maltempo, i fondi a maggio sono stati trasferiti dallo Stato alla Regione. L'assessore alla Pesca di Porto Tolle, Tania Bertaggia, al riguardo aveva assicurato che «le domande per la riparazione dei danni sono in istruttoria e questa vicenda non c'entra nulla».

Nel frattempo Pan ha preso tempo per fare un passaggio con i dirigenti regionali per comprendere come siano messe realmente le cose. La faccenda potrebbe essere più complessa del previsto e bisognerà attendere l'evoluzione dei fatti per sapere se l'indagine in corso abbia o meno implicazioni sul comparto principe dell'economia deltina.

A margine, rettifichiamo che Duò mai è stato iscritto alla Lega.

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA