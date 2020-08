ADRIA

Si complica la situazione al Csa dopo l'allontanamento del direttore segretario Mauro Badiale. L'Ipab Danielato di Cavarzere è pronta ad impugnare la delibera della casa di riposo di Adria, considerandola illegittima. Il presidente della Danielato, Fabrizio Bergantin, ha invitato l'ente di Riviera Sant'Andrea a revocare la delibera. In caso contrario, agirà senza ulteriore preavviso nei confronti del Csa di Adria, del presidente Simone Mori e di tutti i consiglieri firmatari. La missiva è stata spedita per conoscenza anche all'assessore regionale Manuela Lanzarin assieme a tutti gli atti della vicenda che potrebbe prevedere per il Csa Adria un esborso economico nell'ordine di circa 130 mila euro. Nel plico anche la convenzione stipulata proprio con il Csa di Adria. Da parte sua il Csa Aadria ha chiesto in incontro con Bergantin per trovare una mediazione.

La situazione della casa di riposo all'indomani dell'allontanamento del direttore segretario Mauro Badiale ha condizionato anche l'ultimo consiglio comunale definito da comiche da Fratelli d'Italia, «Iniziamo - spiega la capogruppo Giorgia Furlanetto - dal sit-in di protesta delle sigle di Cgil, Cisl e Uil e dei lavoratori della casa di riposo fuori dall'aula. Poi il presidente del Centro Servizi Anziani, il civico Simone Mori, ha pregato i sindacati di terminare lo stato di agitazione e di togliere tutte le bandiere di protesta da davanti alla struttura di riviera Sant'Andrea». Richiesta respinta. «Cgil, Cisl e Uil - prosegue Furlanetto - non vogliono togliere le bandiere e qui arriva il sindaco Omar Barbierato per cui le bandiere devono rimanere al loro posto. Evidentemente crede che le bandiere sindacali siano lì, anziché per protesta, per abbellire il palazzo».

Nel frattempo il consiglio ha approvato un documento in cui si apprezza la decisione di far cessare dall'incarico Badiale e propone di individuare con celerità una nuovo direttore. L'incarico, ricordiamo, è stato affidato pro tempore alla vicedirettrice Paola Spinello. Si chiede poi al Csa di proseguire nel piano di messa in sicurezza della struttura e di porre attenzione ai problemi quotidiani che si presentano. Viene chiesto inoltre di individuare nuove modalità per l'elezione del comitato dei familiari degli ospiti e si esprime vivo apprezzamento per l'impegno promosso dal Csa, durante l'emergenza Covid. Il consiglio propone anche, in accordo con le organizzazioni sindacali e il rappresentante dei familiari, di chiedere alla Regione di avviare un iter per garantire la sostenibilità economica alle Ipab in difficoltà a causa l'emergenza Covid, al fine di coprire i mancati introiti dovuti alla riduzione dei posti letto che non potevano essere sostituiti a causa del virus. Infine, la richiesta alla Regione di aumentare le impegnative in misura pari ai posti letto accreditati e di adeguare l'Irap delle Ipab a quello delle case di riposo private. Il documento è stato approvato da Ibc, Siamo Adria, Pd, Bobosindaco e Cavallari 2.0.

