ROVIGO Una nuova giornata di respiro dopo le giornate intense sul fronte Covid, in particolare dal punto di vista scolastico. Ieri, infatti, non è emerso alcun nuovo caso di positività, mentre sono state ben quattro le guarigioni accertate, con il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia che arriva a 537 su 685 contagi registrati. Al momento restano 16 le persone ricoverate, mentre 388 sono quelle in isolamento domiciliare e 102 quelle positive. Ma l'attenzione resta alta perché il quadro generale non è dei più rassicuranti.

«Il contesto internazionale sottolinea il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella - è abbastanza preoccupante ed anche nel contesto nazionale si registra un aumento della casistica. In ambito polesano nell'ultima giornata non si sono registrate nuove positività ma negli ultimi giorni ce n'è stata una serie, legate prevalentemente a microfocolai familiari, anche se in misura minore rispetto alle altre province, confermando che il Polesine presenta un'incidenza minore rispetto alle aree vicine». E ora, fra le azioni di contrasto alla diffusione del virus, ce n'è una ulteriore: i tamponi eseguiti direttamente nelle scuole. «Il 2 ottobre sottolinea Compostella - è entrata in vigore la nuova ordinanza regionale che apre la via all'esecuzione dei tamponi rapidi all'interno della scuola. Con il protocollo attuale ci sono passaggi che fanno perdere tempestività e si rischia di avere il quadro dopo un giorno e mezzo o due. Questo rende più tempestiva la risposta e riduce il rischio di eventuale esposizione al contagio. Anche per le scuole il vantaggio è immediato, perché se il tampone è negativo non c'è alcuna interruzione. Al massimo entro la prossima settimana in provincia di Rovigo due unità operative con dieci componenti sanitari, denominate Usca, unità speciali di continuità assistenziale, formate da una equipe composta da medico, infermiere o assistente sanitario, procederanno direttamente all'interno della scuola, previa autorizzazione del genitore, all'esecuzione del tampone rapido. Attualmente sono attive due Usca, una a Badia e una nel Delta, che hanno anche un ruolo di collegamento fra medici di famiglia e pazienti in isolamento domiciliare, ma una sarà attivata a breve anche a Rovigo. I medici sono molto motivati ed hanno dato la propria disponibilità per un'attività che ritengono utilissime».

Apparentemente il problema è nei numeri, perché in Polesine ci sono 280 scuole. E i tamponi eseguiti a bambini e ragazzi in età scolastica sono già arrivati a quasi 1.500, 93 anche ieri. Ma, precisa Compostella, «Solo 16 sono stati i tamponi eseguiti in casi sospetti insorti a scuola. Gli altri sono stati inviati dai pediatri o rientrano nei tamponi per contatto con caso sospetto. Infatti i sette casi di positività riscontrati finora, al nido di Porto Viro, all'elementare di Arquà, i quattro al Cipriani e quello all'Einaudi di Badia, sono tutti per catene di contagio domestico. E devo dire che, al di là delle difficoltà del Cipriani per i tanti insegnanti in isolamento, va sottolineato che l'elemento incoraggiante è che in tutti questi casi il contagio non si è propagato in ambito scolastico».

