(F.Cam.) Fra i nuovi casi emersi, anche quelli in ambito scolastico. A Porto Tolle sono stati eseguiti tamponi rapidi anche ieri, alla primaria di Ca' Tiepolo, per la positività di un insegnante, come sottolineato dal sindaco Roberto Pizzoli, con due casi dubbi che richiedono conferma dal tampone molecolare in due bambini sui 170 sottoposti a test. Per questo da oggi sono in isolamento due classi, la 2.A e la 2.B. Tutti negativi, invece, i tamponi di sabato alla paritaria di Donzella. A Occhiobello entrano in isolamento fiduciario bambini e insegnanti della sezione A disco rosso della scuola dell'infanzia De Amicis, con le lezioni sospese, per la positività accertata in una bambina. In isolamento fino al tampone anche gli alunni, delle altre sezioni, che hanno utilizzato lo scuolabus giovedì e venerdì. A parte la sezione A, le altre faranno regolarmente lezione. Per quanto riguarda gli scuolabus, per garantire la sanificazione dei mezzi, questa mattina è sospeso sia in entrata sia in uscita lo scuolabus dei bambini della scuola dell'infanzia, mentre solo per l'entrata, è sospeso il servizio delle linee Occhiobello 3 che trasporta gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Occhiobello in via Savonarola e la linea Santa Maria Maddalena 1, che interessa la media di via Amendola, la scuola primaria di via King e via Bassa Collodi.

