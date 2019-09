Caserme a porte aperte per la marcia della sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TUTTI DI CORSAROVIGO La lieve pioggia non ha fermato la buona riuscita e l'entusiasmo della prima edizione della SicuRun Rovigo di ieri, la corsa non competitiva attraverso tutte le caserme e le sedi istituzionali delle istituzioni impegnate nel settore della sicurezza, dalla Prefettura ai comandi provinciali di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e Polizia penitenziaria.L'INIZIATIVAL'idea è nata degli stessi rappresentanti delle forze dell'ordine, con il supporto tecnico organizzativo di Uisp Rovigo e di Run It, oltre...