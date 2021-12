(F. Bro.) A seguito dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil domani, gli iscritti alla Filt Cgil e Uiltrasporti si asterranno dal lavoro per 24 ore, garantendo solo le tratte urbane ed extraurbane in partenza dal capolinea dalle 5 alle 8.15 e dalle 12 alle 14.45, mentre Faisa Cisal si asterrà solo per 4 ore dalle 16.45 alle 20.44, per cui in questa fascia non saranno garantite le corse. Il Consorzio di Bonifica Adige Po comunica che i servizi minimi essenziali saranno comunque garantiti, ma che per interventi urgenti si potrà comunque telefonare al numero 0425/426911. La Cisl, intanto, nell'evidenziare le distanze prese dalle altre due organizzazioni sindacali non partecipando alla protesta, fa sapere tramite la Fnp dei pensionati che una delegazione polesana sarà presente a una autonoma manifestazione organizzata a Roma sabato prossimo dal titolo La responsabilità in piazza. Si tratta, fa sapere la Fnp Cisl «di una manifestazione responsabile e costruttiva che punta a migliorare i contenuti della manovra e a impegnare il Governo sulle stringenti priorità economiche e sociali, senza incendiare i rapporti sociali e industriali».

