CASE DI RIPOSO

ROVIGO La zona rossa porta a un nuovo stop alle visite agli anziani ospiti di molte case di riposo polesane per non dare adito a spostamenti non legittimi, ma c'è anche chi fa una scelta diversa e mantiene attive le visite nei tunnel degli abbracci. L'ingresso del Veneto nel regime di maggiori restrizioni per contenere il contagio da Covid-19 porta le direzioni di diverse strutture per anziani a sospendere nuovamente la possiibilità per i residenti di incontrare i parenti.

SCELTA DI PRUDENZA

Sotto assedio del virus ormai da un anno, le case di riposo polesane affrontano numerosi problemi pratici per tutelare la sicurezza degli ospiti e nei mesi scorsi alcune di esse hanno purtroppo sperimentato l'implacabilità del Covid-19 con un alto numero di contagi e lutti. Questa volta a indurre uno stop alle visite non è la necessità di proteggere gli ospiti dal rischio di contagio, anche perché molte case di riposo si sono organizzate allestendo strutture idonee per svolgere gli incontri in sicurezza, ma il divieto di spostarsi nella zona rossa. Giovanni Luca Avanzi, direttore dell'Iras di Rovigo, spiega che i parenti da decreto non possono muoversi di casa per andare a trovare un genitore o un nonno in struttura. «Gli unici spostamenti consentiti sono quelli dettati da uno stato di necessità, e il prefetto Maddalena De Luca ha chiarito ai sindaci che le visite agli anziani parenti nelle case di riposo non rientrano tra le necessità contemplate. Per questo abbiamo sospeso le visite, per non dare adito a spostamenti che sarebbero illegittimi. Qualora arrivassero indicazioni diverse dal Prefetto, dalla Regione o dall'Ulss 5 circa un'interpretazione più permissiva del decreto potremmo far riprendere gli incontri».

IN PROVINCIA

Visite sospese anche nella Casa del Sorriso di Badia Polesine, che aveva ripreso gli incontri l'8 marzo con una parete in Pvc in stanze ricavate nell'area bar. «Non avrebbe senso fare diversamente, considerando inoltre che molti familiari risiedono in altri comuni», sottolinea il presidente Tommaso Zerbinati. La stessa linea di pensiero ha portato alla sospensione delle visite nelle strutture per anziani di Corbola, Ariano nel Polesine e Taglio di Po gestite dal Ciass. «Avevamo ripreso le visite attraverso il vetro e preparato anche una stanza degli abbracci dice il direttore del Ciass Daniele Panella Ora la questione alla base della sospensione non è quella di proteggere gli ospiti, che sono comunque tutelati, ma quella per cui semplicemente non ci si può spostare se non per motivi di stretta necessità. E molti ospiti delle nostre strutture hanno familiari che vivono fuori provincia e fuori regione». Anche il Csa di Adria, che un mese fa ha inaugurato il giardino degli abbracci per consentire gli incontri in condizioni di sicurezza, ha sospeso la possibilità di visita. Per tutte le strutture valgono ovviamente le eccezioni previste in caso di fine vita e di particolari situazioni sanitarie. Gli altri dovranno pazientare ancora, contando su chiamate e videochiamate per poter sentire un po' del calore familiare anche durante le festività pasquali. Va controtendenza la scelta della Casa Albergo per anziani di Lendinara di proseguire le visite tra gli anziani ospiti e i loro familiari, che si possono toccare usando manicotti in poliuretano nei due tunnel degli abbracci allestiti. «Gli incontri proseguono in sicurezza nei tunnel degli abbracci, i parenti accedono attraversando il giardino e non entrano nella struttura spiega il direttore della Casa Albergo Vittorio Boschetti Abbiamo spiegato ai familiari che far visita ai loro cari che risiedono qui non è considerato motivo di forza maggiore, poi sono le famiglie a valutare se sia il caso di tenere o meno l'incontro».

Ilaria Bellucco

