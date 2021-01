CASE DI RIPOSO

ROVIGO La Casa Albergo per anziani piange ventisei persone morte con il Covid-19, ma i lutti vanno visti nel contesto della fase finale della vita per persone con età media che supera i novant'anni e condizioni di salute già seriamente compromesse. A esprimere alcune precisazioni sui dati comunicati dall'Ulss relativi alla mortalità correlata al Covid-19 nelle strutture per anziani è la presidente Tosca Sambinello. La struttura lendinarese è quella più duramente colpita dal Covid-19 in Polesine, con circa 130 ospiti e qualche decina di operatori contagiati nell'arco di poco più di un mese e mezzo. Ora la situazione sta migliorando: già una cinquantina di ospiti e diversi operatori hanno il tampone negativo e si lasciano il virus alle spalle. Cinquanta, invece, gli anziani che non sono stati contagiati.

In queste settimane, mentre il virus imperversava e la struttura lo fronteggiava con fatica con isolamenti, dispositivi di protezione e tamponi, sono morti ventisei anziani risultati positivi. «Il dato non è contestualizzato rispetto alla specifica situazione delle persone che sono venute a mancare e fa riferimento a un mese e mezzo spiega In una situazione normale, come quella precedente la pandemia, i decessi nella struttura sono comunque 8-10 al mese, con punte più alte nei mesi invernali o durante le fasi più acute delle influenze stagionali». Basti pensare che mediamente una persona resta nella struttura per alcuni mesi e che il numero annuo di decessi è pari a circa il 50 per cento dei posti letto.

«In questo momento l'attenzione dell'opinione pubblica è giustamente concentrata sulla drammaticità dell'emergenza sanitaria in corso, ma in una qualsiasi struttura residenziale questi eventi rientrano in un contesto cui le persone accedono per un accompagnamento nella fase finale della loro vita prosegue - Sono persone già gravemente compromesse e con un'età media molto avanzata, dove l'equilibrio delle condizioni di salute è assolutamente precario. In alcuni casi si è trattato di persone già inserite in un percorso di fine vita per il quale gli stessi familiari erano informati e assolutamente consapevoli. In altri casi, invece, sono state coinvolte persone con uno stato di salute meno precario, che però è drasticamente e rapidamente precipitato, oppure persone che non hanno mai manifestato alcun sintomo evidente legato al Covid». Emblematico il caso di un'anziana venuta a mancare pochissimi giorni fa: qualche settimana fa era risultata positiva al Covid, non aveva avuto alcun sintomo e poi era risultata negativa al tampone, ma pochi giorni dopo il sollievo per essersi lasciata il virus alle spalle è deceduta. Difficile in casi come questi dire se il Covid-19 non abbia nulla a che fare col decesso o se, pur non manifestandosi con sintomi, sia andato a compromettere un delicato equilibrio. «Purtroppo il virus, oltre ad essere assolutamente difficile da controllare, ha meccanismi di funzionamento ancora incomprensibili», conclude la presidente della struttura in cui è atteso a giorni l'avvio delle vaccinazioni per ospiti e personale.

