CASE DI RIPOSO

ROVIGO I tamponi all'ingresso per i visitatori degli ospiti delle Rsa creano problemi organizzativi non indifferenti, tanto che giovedì si è tenuta una riunione dei vertici di tutte le case di cura delle case di cura polesane per capire il da farsi. A sottolineare il problema, anche una nota del segretario generale della Uil-Fpl di Rovigo Cristiano Pavarin che spiega come mercoledì ci sia stato «un confronto in videoconferenza fra il direttore generale dell'Ulss ed i vertici delle strutture polesane, che non hanno nascosto la loro insofferenza per una richiesta impossibile da soddisfare. L'Ulss si deve far carico di sopperire alle carenze degli organici delle Rsa, che già ora sono in più di un caso al di sotto degli standard minimi previsti dalle norme regionali, non dare loro nuovi oneri e competenze».

MISURA CONTESTATA

Secondo Pavarin, «l'indicazione della Regione alle case di riposo di eseguire i tamponi per l'ingresso dei visitatori è l'ennesimo schiaffo ai lavoratori di queste strutture, sempre più sotto organico e gravati di maggiori carichi di lavoro, con la richiesta di andare ben oltre le loro competenze e responsabilità. Siamo ovviamente d'accordo su una linea di massima prevenzione e anche l'ipotesi di eseguire i test sui familiari degli ospiti delle Rsa come principio ci vede favorevoli, tuttavia, la soluzione scelta non è nè giusta nè praticabile: non è accettabile che tutto venga scaricato sul personale infermieristico delle Rsa. Le strutture si stanno svuotando di lavoratori, ma invece di cercare soluzione si chiede loro di eseguire ancora più mansioni. Fra le quali quella di certificare la positività o meno al Covid delle persone, che pone anche un serio problema giuridico di competenze».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA