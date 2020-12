IL PROBLEMA

ROVIGO Nel crescere del contagio, il fronte che desta maggiori preoccupazioni resta quello delle case di riposo. E in particolare, risuonano alti campanelli di allarme all'Iras di Rovigo, la struttura più grande del Polesine con circa 300 ospiti, dove ieri sono emersi altri contagi, di otto ospiti e due operatori, con il totale dei positivi che sale a 47, 35 ospiti e 12 operatori. Proprio ieri, fra l'altro, del tema si è occupata la Conferenza dei sindaci dell'Ulss che si è riunita in cittadella alle 14.30. Con i primi cittadini, salutati al loro arrivo da un enorme striscione ai piedi della scalinata d'ingresso, con la scritta Non lasciateci soli e la firma, eloquente, Lavoratori delle case di riposo.

«Abbiamo organizzato un flash mob con alcuni lavoratori delle case di riposo - spiega Davide Benazzo, segretario generale della Fp Cgil - la situazione sta chiaramente sfuggendo di mano. Se da mesi, malgrado lo stiamo dicendo da molto tempo, si continua a negare il ruolo sanitario di queste strutture solo e unicamente per un mercato dell'assistenza alla non autosufficienza che si è fatto ricadere coscientemente sulle spalle dei lavoratori e delle famiglie degli ospiti, ora con il Covid è chiaro a tutti. Di fatto le Rsa stanno facendo sanità pubblica, con alcune trasformate in vere e proprie Malattie infettive, come sta succedendo a Lendinara e Corbola, senza però diventare parte della strategia organizzativa e gestionale dell'Ulss. Di fatto la scelta della Regione e della nostra Ulss è continuare a ritenere le Rsa qualcosa di diverso dalla Sanità. Questo sta determinando che la riorganizzazione sanitaria del territorio a fronte dell'emergenza, come per l'ospedale di Trecenta e ora Adria, non riguarda queste strutture che di fatto sono lasciate sole ad affrontare l'epidemia. Abbiamo poi tentato di partecipare alla Conferenza come uditori, ma ci è stato negata: molto triste, ma non ci fa desistere dal fare in modo che ospiti e lavoratori siano centrali nel ruolo e scelte delle istituzioni».

Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, facendo il punto sulla situazione delle Rsa, ha spiegato che «c'è un livello di attenzione e una gestione da parte delle singole strutture, come da parte dell'Ulss, che sono assolutamente adeguate. Ci sono alcune situazioni che evolvono in meglio e altre più preoccupanti. I vecchi focolai di Fratta, Ficarolo e Rosolina sono esauriti o in via di esaurimento».

A La Residence restano solo otto ospiti positivi, alla Casa Sacra Famiglia solamente due, mentre alla Rosa dei venti 19 ospiti e 5 operatori. «Per quanto riguarda i focolai più recenti, a Corbola siamo a 71 ospiti positivi su 90, però appare stabilizzato e dovremmo imboccare la strada dell'inizio delle negativizzazioni. Alla Casa albergo di Lendinara ci sono 100 ospiti positivi su 177, perché abbiamo registrato altri due nuovi positivi, mentre nei giorni scorsi c'erano state alcune guarigioni. Abbiamo poi la situazione dell'Iras che inizia a preoccupare. Ha un'organizzazione solida e buoni spazi per gli isolamenti, ma va monitorata attentamente proprio per le sue dimensioni e la sua importanza».

Per quanto riguarda gli operatori, ieri si sono registrati quattro nuovi casi e cinque guarigioni, fra le quali una alla casa di riposo Sant'Antonio di Trecenta, ora tornata senza casi di positività. Sono in tutto 15 su 20 le Rsa con almeno un caso, otto quelle con contagi fra ospiti.

Francesco Campi

