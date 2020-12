STRUTTURE PER ANZIANI

ROVIGO Dilagante come un uragano, il Covid continua a fare la sua corsa nelle strutture residenziali polesane, contagiando ormai 208 anziani e 84 operatori che ora sono in isolamento. Si segnalano contagi anche nelle roccaforti, cioè dove fino ad ora la situazione era stata sotto controllo, come all'Iras di Rovigo, che fino a pochi giorni fa non registrava alcuna positività tra gli ospiti.

STRUTTURE SORVEGLIATE

La situazione è sotto la lente dell'Ulss, naturalmente, generando apprensione per tre motivi: il primo è ovviamente la vulnerabilità dei pazienti che sono i più deboli di fronte alla virulenza della malattia; il secondo è l'impatto sul sistema sanitario, poiché più l'età è avanzata, più vi è necessità di ricoveri e di assistenza sanitaria intensiva. Il terzo motivo è inerente al personale, decimato dal Covid, che mette alla prova molte strutture che, come hanno più volte sottolineato le rappresentanze sindacali, già in condizioni di normalità lavorano sulla scorta di un organico limitato. Il report quotidiano dell'Ulss 5 Polesana fotografa, alla data di ieri, una situazione drammatica alla Casa albergo di Lendinara: 93 ospiti e 33 operatori sono stati contagiati e, di questi, 17 ospiti e 7 operatori sono stati trovati con l'ultimo screening negli ultimi due giorni. Situazione critica anche all'interno di Villa Agopian a Corbola: qui siamo a 64 ospiti e 25 operatori. La terza situazione più grave del Polesine si riscontra al momento a Rosolina dove sono positivi 21 ospiti e 9 operatori della casa di riposo La Rosa dei Venti. Scende il numero di positivi nella Residence di Ficarolo, dove il focolaio sta perdendo forza: attualmente gli ospiti positivi sono 14 e da tempo non si registrano nuove positività. Stesso scenario a Fratta, dove l'onda scende anche alla Sacra Famiglia con sette positività che non sono nuove. Se a Ficarolo e Fratta la marea si abbassa, si aprono nuovi fronti a Rovigo e ad Adria. I nuovi sorvegliati speciali sono infatti il Csa di Adria, con quattro operatori e due ospiti; l'Iras di Rovigo con sei ospiti (tre nell'ultimo bollettino) e quattro operatori. I numeri di queste strutture comunque sono ancora bassi e si spera che la conta dei casi rimanga al minimo. C'è infine una serie eterogenea di strutture nelle quali sono emerse positività sugli operatori, ma nelle quali al momento nessun ospite risulta positivo: è il caso della San Gaetano di Crespino, della San Salvatore di Ficarolo, di Villa Tamerici a Porto Viro, della casa di riposo Città di Rovigo, della Sant'Antonio di Trecenta e della Sant'Anna di Villadose e della Casa del Sorriso di Badia.

