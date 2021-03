CASE DI RIPOSO

BADIA POLESINE Ripartono le visite dei familiari alla Casa del Sorriso. Da lunedì l'ente di via San Nicolò rimasto Covid free per tutto il 2020 riapre dopo mesi le porte ai parenti degli ospiti. Le modalità di accesso per i familiari, al termine della campagna di vaccinazione che ha interessato anziani e personale dipendente, saranno in linea con quelle già assunte nella prima fase dell'emergenza sanitaria, in seguito interrotte per la risalita dei contagi.

IL PRESIDENTE

«La data è molto attesa - fa sapere il presidente Tommaso Zerbinati - e per gli ospiti e i loro parenti significa la fine di un momento doloroso, ovvero quello del distacco attuato per evitare il più possibile un contagio fra gli anziani, che può purtroppo evolvere nel peggiore dei modi. Ogni stanza sarà dotata di una parete in pvc facilmente sanificabile, che garantirà l'isolamento dell'ospite ma al tempo stesso consentirà di potersi toccare. La possibilità di riaprire in sicurezza ci fa guardare con maggiore fiducia al futuro. Se oggi riapriamo alle visite, seppur con modalità di sicurezza, lo dobbiamo al lavoro del personale dipendente e della direzione che anche in questa occasione ringrazio per l'impegno».

LE MODALITÀ

La riapertura si svolgerà nel rispetto dei protocolli di sicurezza, come riportato nel dettagliato avviso pubblicato sul sito internet dell'ente. Gli incontri tra ospiti e familiari si svolgeranno nei locali del bar interno, dove erano già state allestite le stanze per le visite durante la stagione primaverile e la scorsa estate. Ogni incontro avverrà per singola stanza, dove potranno entrare fino a un massimo di due familiari per ospite, che dovranno essere comunque dotati di mascherine Ffp2. La durata di ogni incontro sarà di venti minuti e al termine gli ambienti verranno sanificati. I familiari che si recheranno in casa di riposo dovranno presentarsi con 15 minuti di anticipo per sottoscrivere una dichiarazione di buona salute. Potranno prenotare la prima visita chiamando il servizio accoglienza al numero 0425-597816, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17: se non si è già in calendario, la successiva visita, che avverrà dopo 10 giorni, potrà essere prenotata solo presentandosi allo sportello accoglienza il giorno della visita. Gli orari di visita sono dalle 9,30 alle 9,50 e dalle 10,20 alle 10,40 (tre visite per orario), al pomeriggio dalle 14,20 alle 14,40, dalle 15,10 alle 15,30 e dalle 16 alle 16,20 (sempre tre visite per orario).

Federico Rossi

