BADIA POLESINE I richiami del vaccino anti Covid-19 sono stati somministrati alla Casa del Sorriso di Badia. Sabato la casa di riposo ha ospitato la seconda fase della procedura vaccinale, di cui hanno beneficiato personale dipendente e ospiti della residenza per anziani altopolesana. Un sospiro di sollievo per la struttura di via San Nicolò che in questi mesi ha saputo reggere l'urto dell'epidemia: nessun ospite è stato contagiato e solo due dipendenti sono risultati positivi alla fine del 2020. Certo, le difficoltà non sono mancate, a cominciare dalla decisione di chiudere le porte ai familiari per tentare di proteggere gli anziani. «La procedura è iniziata alle 9 del mattino ed è proseguita nelle ore successive spiega il presidente della Casa del Sorriso Tommaso Zerbinati - In totale sono stati vaccinati 117 dipendenti e 136 ospiti».

LA PRIMA DOSE A INIZIO GENNAIO

Il via alle operazioni di vaccinazione alla Casa del Sorriso di Badia era stata illustrata domenica 10 gennaio, il giorno dopo la somministrazione della prima dose a personale e ospiti. I dettagli erano stati presentati in sala consiliare dal presidente dell'ente Zerbinati, accompagnato dal vice Daniele Rossi, alla presenza del sindaco Giovanni Rossi. In quella occasione, i vertici della struttura e il primo cittadino avevano espresso soddisfazione per la buona adesione da parte dei dipendenti della casa di riposo e confermato che la seconda dose del farmaco, quella che fa maturare la proteina che immunizza il soggetto, sarebbe stata somministrata 21 giorni dopo la prima.

Federico Rossi

