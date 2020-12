IL PROBLEMA

ROVIGO La situazione nelle case di riposo polesane si fa sempre più difficile. Altri cinque ospiti sono risultati positivi al Csa di Adria, salendo sette e quattro operatori, mentre all'Iras di Rovigo altri 16 ospiti e tre operatori, con il totale a 24 ospiti e 8 operatori. C'è un ulteriore operatore della Casa albergo di Lendinara, il focolaio più impegnativo, con 100 ospiti positivi su 179 e 32 operatori su 205, altri sette ospiti e un operatore a Villa Agopian di Corbola, il secondo focolaio per consistenza con 70 ospiti contagiati su 92 e 27 operatori su 98. Ci sono anche le prime due positività fra gli ospiti della casa di riposo Sant'Anna di Villadose. Sono in tutto 16 le case di riposo con almeno un caso. A queste si somma la Casa Madre Dolores, in via dei Cappuccini a Rovigo, gestita dalle Serve di Maria riparatrici, che accoglie suore anziane, ammalate e inferme, 24 delle quali su 26 sono positive.

TAVOLO DAL PREFETTO

Numeri sempre più preoccupanti. Per questo si è radunato il tavolo richiesto dai sindacati al prefetto Maddalena De Luca. Erano presenti, oltre a quest'ultima, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil di pubblico impiego e pensionati, oltre a sindaci quali quelli Rovigo, Adria, Badia, Corbola e di Bosaro in doppia veste, nonché molti direttori delle strutture polesane, oltre che il direttore dell'Ulss 5 Antonio Compostella con tutta la direzione generale. «Nonostante la provincia manifesti percentuali più basse rispetto al resto del Veneto e della nazione - spiegano Stefania Botton, Michele Roveron e Patrizia Cassetta della Cisl - preoccupa che i numeri possano aumentare esponenzialmente e che si debba ricorrere, in situazioni estreme, all'intervento dell'esercito, così come si fece per la casa di riposo di Merlara. Il prefetto ha evidenziato quanto sia necessario mantenere aperto il tavolo per condividere le problematiche che si presenteranno e trovare soluzioni fattibili e a breve termine. Ua sorta di task force coordinata dalla Prefettura coinvolgendo le Rsa, utilizzando un pool di infermieri e Oss, a supporto per eventuali positività del personale. Compostella ha comunicato che continueranno a essere effettuati i tamponi rapidi antigenici che garantiscono rapidità di risposta e facilità di esecuzione».

LE CONTRARIETÀ

Su questo è critico Riccardo Mantovan della Fp Cgil. «La prevenzione si fa con i tamponi molecolari e non con i rapidi che hanno mostrato inaffidabilità: non possiamo permetterci positivi asintomatici al lavoro nelle case di riposo o negli ospedali». Cristiano Pavarin ed Enrica Muraro della Uil Fpl, quest'ultima operatrice a Badia, rimarcano come «la situazione è difficilissima soprattutto a Lendinara. Le strutture non sono più come gli ospizi di un tempo, ma veri e propri reparti ospedalieri, lungodegenze, che supportano gli ospedali senza averne le forze, per questo di una tale situazione si deve far carico la Regione».

LE STRUTTURE

Anche il direttore dell'Iras Giovanni Luca Avanzi, con un ruolo quasi da portavoce di tutti i colleghi, sottolinea come «c'è una situazione di sovraccarico all'interno delle strutture perché ci sono attività di sanità pubblica che normalmente vengono svolte dal sistema ospedaliero e che fin da marzo sono state svolte dalle Rsa. Noi non siamo il problema, siamo parte della soluzione stiamo tenendo gli ospiti positivi nelle nostre strutture in una logica emergenziale, ma se dura ancora per molto, rischia di creare dei problemi più seri. Il primo rischio è che potremmo avere problemi a garantire qualità del servizio. Il tema è la carenza del personale, sul quale è difficile intervenire perché tutti attingiamo a uno stesso mercato. E c'è poi un tema di compiti e di sistema da rivedere, che però esula dall'emergenza».

