L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

ROVIGO Mancano almeno cinque milioni di euro nei bilanci delle case di riposo polesane e gli stanziamenti della Regione non bastano, così si rischia un aumento delle rette di almeno cinque euro al giorno.

A lanciare l'allarme è la Cgil Rovigo per voce del segretario generale Pieralberto Colombo, del segretario Spi Nicoletta Biancardi e del referente Cgil per la Funzione pubblica Davide Benazzo.

MANCATE ENTRATE

I rappresentanti sindacali della funzione pubblica e quelli dei pensionati esprimono insieme viva preoccupazione facendo i conti dei soldi che mancherebbero nei bilanci delle strutture per anziani della provincia tra mancate entrate e maggiori costi dovuti al Covid-19.

Un problema che si aggiunge alla preoccupazione per la possibilità di un'ulteriore ondata di contagi dovuta alle varianti, con la speranza che il vaccino sconfigga presto il virus.

SITUAZIONE ALLARMANTE

«In assenza di un reale intervento della Regione, la questione della tenuta economica delle case di riposo si scaricherà sulle famiglie è l'allarme del sindacato . L'assessore regionale alla Programmazione socio-sanitaria Manuela Lanzarin ha detto che le rette non verranno aumentate grazie ai finanziamenti extra già erogati. La Regione ha stanziato per il Polesine complessivamente due milioni e 358 mila euro con tre provvedimenti».

Ma secondo la Cgil si tratterebbe di un intervento del tutto insufficiente a rimediare alla pesante situazione che si è verificata nel corso del 2020. Il sindacato ha analizzato la situazione economica delle strutture polesane, pur non avendo a disposizione i dati relativi alle strutture di Papozze, Villadose, Porto Viro e Rosolina.

BILANCI IN SOFFERENZA

«Scorrendo i numeri scopriamo che lo scostamento tra il previsionale 2020 e la proiezione del consuntivo nei ricavi per lo stesso anno è di circa 4 milioni di euro, ovviamente in meno, già da questo è evidente che il finanziamento della Regione copre solo la metà delle mancate entrate dovute al Covid hanno sottolineato le parti sociali . A ciò si aggiunga l'aumento dei costi del materiale, sempre a causa della pandemia, che ammonta a ulteriori 800 mila euro circa per dispositivi di protezione, smaltimento rifiuti, igienizzazione degli ambienti e altre spese supplementari. Infine, se analizziamo le ricadute della delibera di Giunta regionale 1304 in cui si introducono le quote sanitarie di accesso, scopriamo che questa copre il mancato finanziamento delle quote sanitarie per soli 480 mila euro, perché i soldi rimanenti per arrivare alla cifra finanziata di un milione e 335 mila euro serviranno, giustamente, a ridurre la quota a libero mercato pagata dalle famiglie. A conti fatti il mancato finanziamento si aggira intorno ai tre milioni e 300 mila euro, quota in difetto visto che dai dati mancano le quattro strutture segnalate».

AUMENTI INCOMBONO

La Cgil, considerando che nel 2020 sono state registrate 646 mila giornate di presenze nelle strutture per anziani del Polesine e dato che il bilancio è sostenuto dalle rette pagate dai familiari, calcola che questa situazione potrebbe voler dire cinque euro al giorno in più da pagare per ogni ospite. Una cifra ancora parziale perché, spiega il sindacato, ancora non si ha il dato relativo all'aumento del costo del lavoro, che viene stimato in altri due euro in più al giorno per ogni ospite.

LA REGIONE INTERVENGA

«Urge che la Regione prenda in mano la questione al fine di evitare il collasso di questo sistema e che a pagare siano sempre gli stessi, i lavoratori e i cittadini», è l'appello della Cgil per arginare quella che definisce una catastrofe economica per le strutture in un momento in cui la seconda ondata della pandemia si sta lentamente ritirando.

Ilaria Bellucco

