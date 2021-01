Non si ferma l'incessante catena di lutti: anche nel bollettino di ieri si riportano altre due morti Covid fra residenti in Polesine, una delle quali di una 90enne di Rovigo ricoverata in Area medica a Trecenta. Il totale arriva così a 369 decessi, 131 solo nel mese di gennaio, che si avvicina al tragico record di dicembre con 142. Per capire la pesantezza della seconda ondata epidemica, da febbraio a settembre, i morti erano stati in tutto 37, 28 dei quali ad aprile. E, come sottolinea il dg dell'Ulss Antonio Compostella, «il tributo di vite che hanno pagato le case di riposo è stato molto alto: 166 ospiti deceduti dal primo ottobre a oggi, sia nelle strutture che in ospedale dopo il ricovero». Tuttavia, oltre al calo generalizzato dei contagi, con 23 nuove positività e 82 guarigioni e l'incidenza al 2,52%, migliora anche la situazione nelle case di riposo. Praticamente tutti i focolai attivi nelle settimane scorse si sono stabilizzati o sono in via di completa risoluzione. In totale sono 97 gli ospiti ancora positivi su circa 3mila, e non più tardi di una ventina di giorni fa erano più di 200, mentre gli operatori positivi sono 40 su 2.400 circa. A fronte delle numerose guarigioni, però, anche due nuove positività: un operatore della casa di riposo San Gaetano di Crespino e un ospite della casa di riposo di Rosolina. Da lunedì ripartiranno le lezioni in presenza alle superiori, ma già ora sono 10 le classi in quarantena alle quali si aggiunge l'intero plesso della scuola dell'infanzia di Badia.

