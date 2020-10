SINDACATO

ROVIGO Alessandro Casarotti è il nuovo segretario provinciale della Uil scuola. Insegnante di inglese all'alberghiero Cipriani di Adria, Casarotti ha 53 anni e prende il testimone da Bertilla Gregnanin, che è andata in pensione dall'insegnamento scolastico.

Gregnanin era al sesto mandato, ma continuerà a essere utile al sindacato con le proprie qualità umane e professionali, collaborando con la giunta regionale della Uil Scuola.

LAVORO CHE PROSEGUE

Casarotti, commenta l'ex responsabile della Uil Scuola locale, «è la persona giusta per proseguire l'impegno di presenza e radicamento sul territorio: due elementi importanti, che misurano il valore attribuito alle persone e che sono valori di riferimento nel sindacato. Negli ultimi otto anni ho avuto Alessandro Casarotti, insieme al professor Denis Marangon, a fianco nella segreteria del territorio polesano. Lo conosco anche come ottimo padre e da insegnante, come molti, ha vissuto diversi anni di precariato. Ha dovuto lottare per arrivare all'immissione in ruolo».

IMPEGNO SUI DIRITTI

Laureato in Lingue straniere, Casarotti insegna inglese dal 1998 ed è in ruolo dal 2012: è impegnato anche nel sociale e all'istituto alberghiero Cipriani è nell'organismo di rappresentanza sindacale unitaria.

«La scelta dell'assemblea - aggiunge Gregnanin - è ricaduta su tutte queste qualità, premiando anche il senso di responsabilità e di appartenenza, perché è una persona che crede fermamente nei diritti dei lavoratori. Occorre avere infatti le spalle larghe per far capire che quando si percorre questa strada, insieme agli associati, siamo sempre sulla via giusta».

Il nuovo segretario provinciale della Uil Scuola riceve così da Gregnanin le congratulazioni e il benvenuto, riconoscendogli tutte le caratteristiche per costruire un percorso di continuità.

«Alessandro Casarotti è una persona coerente e precisa, attenta alle differenze e a cogliere le opportunità per i lavoratori: riesce a leggere subito gli elementi positivi quando si tratta di assumere decisioni in sede di contrattazione».

Nicola Astolfi

