«Casa Serena non può essere donata all'Iras»

SERVIZIROVIGO «Al momento non posso scoprire le mie carte, ma quello che posso dire è che l'accordo che aveva lasciato la Regione non è praticabile per motivi tecnici perché configura un danno erariale di cui la città non ha certo bisogno».Il sindaco Edoardo Gaffeo non ha dubbi, l'accordo che era stato messo in piedi per l'acquisizione di Casa Serena da parte dell'Ater, così com'è non va bene e mette a rischio il Comune stesso. I registi di questa operazione milionaria sono stati l'ex primo cittadino Massimo Bergamin e il presidente di...