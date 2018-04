Casa Rosetta, 90 giorni per togliere le impalcature

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDIFICIO PERICOLANTEROVIGO La situazione di fatiscenza dell'immobile denominato Casa Rosetta Ferrari in piazza D'Annunzio non può durare a lungo. È quanto emerge dall'ordinanza firmata dal dirigente del settore urbanistica di Palazzo Nodari, Giampaolo Ferlin, che intima a Orazio Lunari, titolare dei lavori di sistemazione dell'edificio e che proprio in quella zona ha il proprio studio, l'esecuzione entro tre mesi di significativi interventi strutturali relativi al consolidamento delle murature perimetrali dove sono attualmente poste in...