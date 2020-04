CATENA DI CONTAGIO

ROVIGO Numeri che preoccupano e che potrebbero crescere ancora quando arriveranno gli ultimi responsi sui tamponi eseguiti ad ospiti e personale della Casa Sacra Famiglia di Fratta, al centro di quella che è la più consistente catena di contagio registrata in Polesine. Al momento, infatti, è stata accertata la positività di 6 dipendenti e di 27 ospiti, ai quali si aggiunge il decesso della 72enne Natia Emma Spolaor.

I NUMERI

Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella parte dal dato complessivo della residenzialità: «In Polesine ci sono 24 strutture residenziali, con 1584 dipendenti e 2139 ospiti, 6 strutture residenziali per disabili con 313 dipendenti e 327 ospiti, 9 strutture per pazienti psichiatrici con 83 ospiti e 70 dipendenti e, infine, una struttura residenziale per persone con dipendenze con 12 ospiti e 9 dipendenti. In totale, 2561 ospiti e 1976 operatori». Una platea complessiva, quindi, di oltre 4.500 persone. Se fosse un Comune, sarebbe l'undicesimo più popoloso della provincia. «Per ora abbiamo eseguito 500 tamponi sugli ospiti e 600 dipendenti per totale 1.100 quindi siamo ad un quarto circa», aggiunge Compostella che spiega come l'unico caso problematico sia quello della Casa Sacra Famiglia.

CASA SACRA FAMIGLIA

«È una bella struttura, ben organizzata, che ha un nucleo per anziani non autosufficienti con 55 ospiti e un nucleo per disabili psichici con 69 ospiti. Nell'area anziani, abbiamo avuto il riscontro di 3 positività, siamo in attesa di un altro gruppo di tamponi e ci potrebbero essere altre positività. Ma la situazione più importante è nell'area dei disabili, dove siamo partiti con i primi tamponi una ventina di giorni fa con il riscontro di un primo gruppo di 7 ospiti, uno dei quali ricoverato e poi deceduto. A questi, rimasti in isolamento nella struttura, si sono aggiunte altre 18 positività per un totale di 24 ospiti. Temo che non ci fermeremo a questo numero, perché abbiamo ancora una ventina di tamponi in attesa di responso. Abbiamo eseguito il tampone anche a tutti gli operatori: su 138 abbiamo avuto il riscontro di 6 contagi, compresa l'operatrice che era risultata positiva una ventina di giorni fa, la prima, che non era andata in montagna come erroneamente avevo detto nei giorni scorsi, e mi scuso, mentre 123 sono risultati negativi. Qui siamo in attesa solo degli ultimi 3 tamponi».

GLI INTERROGATIVI

Una delle domande, che lo stesso Compostella pone per offrire la risposta è: «Perché i primi casi non sono stati spostati dalla struttura e posti da un'altra parte oppure portati in ospedale?». La risposta è nelle caratteristiche dei pazienti: «Al di là dell'aspetto della sintomatologia, perché a parte la donna che è stata ricoverata non presentavano situazioni da ricovero, il fatto è che stiamo parlando di persone con disabilità psichica, dai 20 ai 60 anni, ad alta complessità gestionale, che hanno bisogno di essere assistite da personale esperto. La scelta di farli permanere nella struttura è stata attentamente valutata, considerando anche la necessità di evitare il loro disorientamento, rompendone la routine e mettendoli in luoghi diversi con operatori diversi. L'isolamento nella struttura, però, come si può capire dai dati, è risultato difficile, perché pur con un'assistenza importante, non rimangono a letto, anzi sono in molti casi caratterizzati da un'eccitazione motoria difficilmente controllabile. Anche spostandoli in un'altra struttura non avremmo cambiato le difficoltà di gestione, ma avremmo solo spostato potenzialità di contagio da un'altra parte. La task force dell'Ulss è presente nella struttura, quotidianamente. Ogni settimana in tutte le case di riposo facciamo arrivare 1.300 mascherine Ffp2 e 12mila mascherine chirurgiche».

