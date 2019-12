Casa di riposo, tutti contro il sindaco

ADRIA

«Il sindaco Omar Barbierato ha gettato la maschera: ha indicato nelle sue linee programmatiche che avrebbe nominato nel consiglio di amministrazione della casa di riposo un familiare degli ospiti, emanazione del comitato dei familiari, ma di fronte al voto che non premiava la sua candidata, ha deciso di non rispettarlo». È duro Lamberto Cavallari, capogruppo di Cavallari 2.0, dopo la decisione del primo cittadino di nominare quale componente del consiglio di amministrazione della casa di riposo Graziella Braghin, il cui nome circolava ormai da settimane, al posto di Claudio Rossi. Monta dunque la polemica in città dopo la decisione, definita antidemocratica dalle minoranze, del sindaco di sconfessare il voto dell'assemblea dei familiari degli ospiti che aveva premiato Rossi. Resta il fatto che risulta difficile fornire una qualche valenza a una votazione con soli 18 votanti e senza idonee garanzie.

LA POLEMICA

La decisione di Barbierato rischia di scatenare un'altra guerra tra opposti schieramenti. Non sono esclusi esposti. Viene ventilata l'ipotesi di un presunto conflitto di interessi dal momento che la figlia di Braghin è dipendente del Csa, e richieste di intervento al Prefetto per questo ed altre situazioni poco chiare secondo le minoranze. «La verità - prosegue Cavallari - è che attraverso un teatrino messo in piedi solo per quello, Barbierato ha tentato di legittimare uno dei suoi, prendendo in giro ospiti, familiari, dipendenti e cittadini. Una brutta pagina per Adria».

«Vergogna è l'unica parola», commenta il capogruppo Lega Paolo Baruffaldi mentre la nomina di Braghin finisce per scatenare i social cittadini. Secondo Baruffaldi si sarebbero presi in giro i cittadini: «Un sindaco - puntualizza - non può permettersi di prendere in giro i familiari degli ospiti. Dia le dimissioni».

«Apprendo con infinita amarezza e delusione - specifica invece l'ex sindaco Massimo Barbujani - la nomina di un componente della casa di riposo scelta dal sindaco disattendendo il voto e la scelta proposta dai familiari degli ospiti dell'assemblea di venerdì: 15 persone hanno indicato Rossi e tre sole Braghin. Quale partecipazione? Quale coinvolgimento? Questa è una dittatura in corso. Si vergogni e si dimetta».

«Barbierato deve dimettersi - il parere anche di Giorgia Furlanetto di Fdi - visto che per anni ha fatto il paladino della partecipazione. Di fronte all'assemblea dei familiari ha detto sfacciatamente chi fosse la sua pupilla. Quando poi la sua favorita è stata sconfitta si è infuriato. Nella democrazia di Barbierato bisogna democraticamente votare chi vuole lui».

«Graziella Braghin è stata nominata - spiega Barbierato - per le sue competenze di operatrice socio-sanitaria e per un equilibrio di genere. La decisione è stata vagliata per evitare che nel prossimo consiglio di amministrazione, operativo dal 19 gennaio, la tavola rotonda si trasformi in un secondo consiglio comunale, dove vengono rappresentate le varie forze politiche. Dovrà invece essere un organismo operativo e compatto. All'assemblea solo 18 delle 200 famiglie interessate hanno espresso la loro preferenza. Una esigua presenza dovuta all'ostruzionismo fatto dall'attuale consiglio di amministrazione del Csa nell'impedire il volantinaggio informativo per la riunione».

Guido Fraccon

