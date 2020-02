BADIA POLESINE

«Il sindaco risponda alle richieste del Comitato familiari e non al Partito democratico».

Polemica sempre viva sul futuro della casa di riposo. Non sono andate giù al circolo Dem guidato da Enrico Mercadante le affermazioni del sindaco Giovanni Rossi.

«Il Pd - non ha mai chiesto il commissariamento dell'ente. Casomai è il sindaco ad augurarselo in modo da poter scaricare le responsabilità sulla Regione e lavarsene pilatescamente le mani».

Il Pd torna poi sulle dichiarazioni di Rossi, dettosi favorevole al percorso di trasformazione in Fondazione, oggi stoppato, ma che agitò non poco la maggioranza del suo predecessore Gastone Fantato.

«Il sindaco - aggiungono dal Pd - sostiene di essere sempre stato favorevole alla privatizzazione della casa del sorriso. Quindi si pone in contrasto con una fetta della sua maggioranza, la Lega, che, a suo dire, lo ha portato a rinunciare. Ormai è evidente che si è creata una crepa tra il sindaco e il Carroccio, mentre accogliamo con favore la presa di posizione di Forza Italia che si scaglia contro l'inefficienza della Regione. Ci appare poi disperato l'appello lanciato alle forze di opposizione e ai familiari per trovare una soluzione. Invece di parlare del passato o dei colleghi della precedente amministrazione, il sindaco dovrebbe preoccuparsi di rispondere ai parenti degli ospiti, ai sindacati e ai lavoratori della struttura che vivono in condizioni di incertezza. Vogliamo infine rinnovare l'appello all'assessore regionale Lanzarin, affinché le sue promesse sulle impegnative di cura - ribadite al Comitato familiari - vengano rispettate nel minor tempo possibile, senza attendere necessariamente la prossima campagna elettorale».

F.Ros.

© RIPRODUZIONE RISERVATA