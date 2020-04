CASE DI RIPOSO

TAGLIO DI PO Tre sono state, fino ad ora, le positività al Coronavirus a Taglio di Po: un paziente è già guarito, un altro è nella fase di guarigione e il terzo è in attesa del risultato del test.

I VERTICI DELL'ISTITUTO

Alla casa di riposo Madonna del Vaiolo, a proposito di quest'ultimo caso, Daniele Panella, direttore del Ciass (Consorzio Isola Ariano servizi socio-sanitari, del quale fanno parte le case di riposo di Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po), nel tardo pomeriggio di venerdì ha inviato al sindaco, Francesco Siviero, il seguente comunicato: «Oggi sono iniziate, per le strutture del Ciass, le attività di monitoraggio del personale e degli ospiti per il Covid-19, partendo dal Centro servizi Madonna del Vaiolo di Taglio di Po. In stretta collaborazione con l'Azienda Ulss 5 Polesana sono state eseguite prima le prove sierologiche agli ospiti, poi al personale, cui è stato eseguito pure il tampone orofaringeo. L'obiettivo è quello d'intercettare eventuali positività cui poi dare o meno conferma tramite il tampone. I risultati hanno dato semaforo verde per tutti i lavoratori operanti presso la struttura, mentre in un ospite completamente asintomatico si è rilevato un presunto sospetto di positività. Quindi, determinatosi il caso di sospetto Covid-19, da protocollo, è stato messo in sicurezza presso il reparto protetto già precedentemente predisposto e adottati i protocolli previsti in attesa dell'esito del tampone che ci si aspetta entro le 48 ore. L'esito del tampone rileverà la falsa positività, che si auspica, o la conferma della positività stessa. Della situazione sono stati prontamente informati i familiari».

MISURE RIGOROSE

«È da rilevare - continua il direttore Panella - che già dal 24 febbraio il Ciass ha attivato le più rigorose misure di contenimento per il Covid-19, dotando il personale di mascherine chirurgiche e dpi. Ha poi provveduto alla chiusura totale dei Centri servizio dal 5 marzo e agendo fra i primissimi per adeguare i protocolli interni al contenimento del corona virus. Il Ciass ha così ottenuto il riconoscimento positivo dalla task force dell'Azienda sanitaria Polesana per le azioni adottate e per l'attenzione avuta nei confronti della sicurezza degli ospiti e del personale tutto, nella convinzione che le scelte molto restrittive messe in atto abbiano fornito una barriera effettiva al propagarsi del virus. Dal 24 febbraio è stata costituita una Unità interna dedicata allo studio e applicazione delle misure di contenimento del Corona virus composta da tutte le professionalità a disposizione del Consorzio per indirizzare l'operato quotidiano del personale tutto, dalla formazione al reperimento dei dispositivi di protezione individuale. A loro va dedicata una particolare menzione per la professionalità, dedizione, umanità e completa trasparenza profusa sinora nell'accudire gli ospiti e consentire una quotidiana relazione con i famigliari utilizzando varie modalità, dall'utilizzo dei mezzi informatici, alle videochiamate, ai messaggi, al supporto psicologico, all'accompagnamento personale nei momenti difficili. Altro aspetto molto importante è stato lo studio e la preparazione ad affrontare operativamente eventuali situazioni di sospetto contagio. Su richiesta della Regione, presso ogni Centro servizi, si è provveduto a predisporre un apposito spazio protetto cui assegnare eventuali ospiti sospetti e in cui operare in sicurezza i percorsi socio-sanitari. Ecco perché la situazione odierna non desta preoccupazione né per l'ospite, né per il personale».

SINTOMI LIEVI

Sempre nella mattinata di venerdì, il sindaco Siviero aveva informato di un secondo tagliolese, persona adulta ancora in attività lavorativa, affetto da Coronavirus, che fortunatamente ha avuto solo lievi sintomi e da tempo è in sorveglianza preventiva. Riferendosi al primo tagliolese risultato positivo, il sindaco Siviero ha detto che è completamente guarito e anche i familiari non hanno contratto il virus, spiegando che i due casi non sono collegati e i contagi sono stati provocati da contatti fuori, circostanza che esclude la presenza di un focolaio a Taglio di Po».

Giannino Dian

