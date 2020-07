ADRIA

«Mauro Badiale, direttore generale a scavalco su ben 5 Ipab diverse, non offre le caratteristiche di assiduità e flessibilità del servizio, originariamente previste nella convenzione con l'Ipab Danielato di Cavarzere e non assicura le caratteristiche di indipendenza della governance e di perseguimento degli interessi specifici che il Csa ha necessità di ottenere».

Queste le motivazioni con le quali il consiglio di amministrazione della casa di riposo, all'unanimità dei presenti, assente il consigliere Mauro Colombo, ha convalidato, a far data dal 18 luglio scorso, la cessazione dell'incarico di Badiale. Tra le motivazioni: il fatto che l'incarico del direttore non possa avere una durata superiore a quella del cda che lo ha nominato e il fatto che nei sei mesi successivi all'insediamento del nuovo consiglio, il 22 gennaio 2020, si sono riscontrate innumerevoli non coincidenze fra i contenuti e le finalità della convenzione rispetto alle strategie ed alle esigenze del Centro servizi Anziani di Adria e, in primis, il fatto che la presenza del segretario in riviera Sant'Andrea era largamente inferiore rispetto a quanto convenuto. Più volte inoltre sarebbe stata richiesta all'Ipab Danielato la revisione della convenzione in atto, senza ottenere però alcun riscontro positivo.

G.Fra.

