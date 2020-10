IL BOLLETTINO DEL VIRUS

ROVIGO Un'altra vita che si è spenta. Un altro ex paziente della Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro che si trovava ricoverato a Trecenta nell'Area medica e subintensiva Covid dopo che era emersa la sua positività con gli screening nella struttura portovirese in seguito al divampare del focolaio ospedaliero, emerso i primi giorni di settembre. Un focolaio che ha mietuto quindi una nuova vittima, la 13esima, anche se va comunque rimarcato come si trattasse di persone che avevano quadri clinici già pesantemente compromessi e che non è facile stabilire quale possa essere stata l'incidenza del Covid nel loro decesso.

NUOVA VITTIMA

A spegnersi, ieri mattina, un 76enne bassopolesano, che aveva importanti patologie pregresse, a causa delle quali si trovava appunto ricoverato alla Casa di cura di Porto Viro e che, poi, era stato trasferito al polo-Covid di Trecenta insieme agli altri pazienti del reparto di Medicina dopo l'accertamento della loro positività. «Le mie condoglianze e quelle dell'azienda vanno alla famiglia e a tutti i suoi cari», è il messaggio di cordoglio che arriva dal direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella.

Si tratta del 48esimo decesso Covid fra i residenti in Polesine da inizio epidemia, numero che mette insieme sia le morti per le quali il Covid è stata prima e unica causa, sia quelle con Covid, ovvero il decesso di persone polipatologiche che si sono spente mentre risultavano positive al virus, ovvero le persone più fragili, per le quali viene fatto il massimo sforzo perché siano preservate dal contagio.

CLUSTER RICONOSCIUTO

Il cluster interno alla struttura portovirese, la cui estensione è stata ormai da tempo circoscritta, anche se le conseguenze continuano purtroppo a manifestarsi, ha fatto registrare 42 contagi, 24 dei quali fra pazienti che erano ricoverati, 13 dei quali si sono poi spenti, in una drammatica successione, a partire dallo scorso 10 settembre. Oltre un quarto dei decessi Covid in provincia è riferibile al focolaio portovirese, la cui individuazione risale all'inizio del mese scorso: il 4 settembre, a fronte delle prime 17 positività riscontrate fra degenti e operatori, il dg Compostella aveva annunciato la riapertura della Terapia intensiva Covid al San Luca, il polo Covid provinciale, che ha così ripreso la propria attività dopo che dal 4 di giugno i reparti dedicati ai pazienti con Coronavirus erano rimasti vuoti. Un momento di grande ottimismo. Ma i posti letto, anche se inutilizzati, erano rimasti pronti perché una seconda ondata era purtroppo nelle previsioni. A portare alla luce il focolaio, l'insorgere di sintomi Covid in un'anziana degente della Casa di cura, che era stata trasferita prima a Rovigo, con l'accertamento della sua positività e il conseguente inizio degli screening, e poi a Trecenta.

POLO-COVID A TRECENTA

In questo momento a Trecenta, nei reparti Covid, si trovano ricoverati 13 pazienti, due dei quali in Terapia Intensiva. Questo perché, oltre al decesso, ieri due dei pazienti ricoverati in Area Medica si sono negativizzati e non sono più quindi pazienti Covid, ma proseguono comunque il ricovero per la cura delle patologie correlate o precedenti. Ieri sono state accertate in tutto tre guarigioni, con il totale dei guariti che passa così a 546 su 691 residenti in Polesine trovati positivi al virus da inizio epidemia. Due, invece, le nuove positività emerse: si tratta di una 54enne e di un 57enne, entrambi residenti in Basso Polesine, asintomatici e già in isolamento perché contatti di un caso di positività già precedentemente individuato. Al momento sono quindi 97 le persone attualmente positive in provincia, mentre sono 408 quelle poste in isolamento domiciliare. Il numero totale dei tamponi, intanto cresce a 101.755, eseguiti su 37.082 persone.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA